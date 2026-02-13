Pamela Franco estaría esperando un hijo de Christian Cueva, según reveló Kurt Villavicencio

La cantante Pamela Franco y el pelotero Christian Cueva ya habrían cumplido un año de relación desde noviembre de 2025, desde que fueron ampayados juntos en 2024. Ahora, el popular conductor Kurt Villavicencio ha revelado que aparentemente la artista de cumbia estaría embarazada.

¿Pamela Franco embarazada?

En el programa de 'Préndete', Kurt Villavicencio reveló una gran noticia que podría ser cierta sobre Pamela Franco. Todo empezó cuando el conductor estuvo analizando la fotografía que subió la cantante de cumbia en sus redes con Christian Cueva. En la imagen se muestra que el pelotero estaría delicado de salud, pero más allá de una simple gripe, se trataría de algo más según 'Metiche'.

"Al parecer, Pamela Franco estaría con unas primeras semanas de embarazo, es lo que me informan en este momento. Cuando una mujer se embaraza, el hombre tendría los síntomas, los mareos", expresó el conductor de TV.

Es así como Kurt empieza a especular sobre el estado de la intérprete de cumbia peruana señalando que las parejas podrían tener algunos de los síntomas de embarazo de la mujer.

"Si es que Pamela Franco estuviera embarazada, de repente Cueva se ha enfermado, puede que los hombres sientan. Miren los cachetes de Pamela Franco, esa mirada, ese brillo como de una mujer embarazada", agregó.

Nuevos proyectos juntos

Más allá del show y la polémica, Pamela Franco se mostró orgullosa del momento que vive Christian Cueva en el plano profesional. En una reciente entrevista con "América Espectáculos", la cantante resaltó el esfuerzo del futbolista y celebró sus recientes logros deportivos.

"Yo siento que le ha ido súper bien, que ha anotado un gol ahora. Estoy muy contenta, estoy muy orgullosa de él porque yo sé lo que hay detrás de cada esfuerzo", señaló la artista, dejando claro que conoce el sacrificio que implica su carrera.

Además, Pamela reveló que ambos han decidido unirse también en el mundo de los negocios. La pareja forma parte de un nuevo proyecto ligado a la organización de eventos, una etapa que los tiene muy entusiasmados.

"Con Christian formamos parte de esta familia bonita encargada del Centro de Convenciones La Explanada. Todo lo que es eventos vamos a formar parte, vamos a hacer grandes eventos, se vienen sorpresas", adelantó.

De esta manera, Pamela Franco y Christian Cueva tienen varios proyectos juntos en camino. Según Kurt Villavicencio, uno de esos proyectos sería el de convertirse en padres especulando así un posible embarazo de la cantante de cumbia.