Karla Bacigalupo revela irregularidades en el Miss Universo: "Que las normas sean aplicadas de manera uniforme"

Karla Bacigalupo rompió su silencio tras su salida del Miss Universo 2025 en Tailandia. La representante peruana publicó un comunicado en el que explicó que la competencia no se desarrolló como esperaba y reveló que enfrentó situaciones "muy difíciles" junto a otras candidatas. Además, denunció presuntas irregularidades que, según afirma, afectaron el concurso.

Karla Bacigalupo denuncia irregularidades en el Miss Universo

La peruana no dudó en expresar su indignación por lo ocurrido durante la competencia. En su mensaje, exigió que las normas del certamen se apliquen de manera clara y equitativa, pues considera que esa transparencia no se vio reflejada en esta edición.

"Me indigna profundamente toda la controversia que se ha generado y, por eso, hago un llamado a que las normas del Miss Universo sean claras, verificables y, sobre todo, aplicadas de manera uniforme: temas de inclusión como el estado civil o parental; controversias relacionadas con los puntajes o jurados; requisitos de visa; o la presencia de asistentes, estilistas y equipos de redes durante la concentración cuando esto no estaba permitido", escribió la modelo.

Karla lamentó que un concurso que supuestamente celebra la unión cultural y la diversidad haya terminado envuelto en conflictos. Según señaló, la experiencia dejó a muchas participantes emocionalmente afectadas.

"Me entristece que una plataforma creada para unirnos y mostrar nuestras culturas y diversidad se haya convertido en un campo de controversia, donde las mujeres que estamos dentro terminamos siendo las más afectadas o, muchas veces, insultadas en redes", añadió con evidente molestia.

En medio de su pronunciamiento, Karla se tomó un momento para resaltar el vínculo que formó con Fátima Bosch, ganadora del certamen. Aseguró que ambas compartieron una relación cercana durante la concentración y que le desea lo mejor en su reinado.

"Le deseo a Fátima todo el éxito del mundo. Construimos una bonita amistad durante la competencia. Tiene un corazón bello y merece felicidad y respeto, al igual que las 120 delegadas que representaron a sus países con dedicación y compromiso", afirmó.

Comunicado de Karla Bacigalupo. (Foto: Instagram)

Karla Bacigalupo defiende a los diseñadores peruanos

En otra parte de su mensaje, la peruana recordó que su labor como Miss Perú no termina con su salida del concurso. Señaló que continuará trabajando para representar al país con responsabilidad.

"Seguiré trabajando por el Perú, porque ese compromiso no termina aquí. Lo abrazo con responsabilidad y con amor", expresó.

También dedicó unas palabras a los diseñadores nacionales que la acompañaron en esta experiencia. Karla aseguró que el talento peruano merece respeto y rechazo los ataques que, según dijo, algunos de ellos recibieron tras su participación.

"Me duele profundamente escuchar que diseñadores y talentos peruanos han sido atacados injustamente. Estoy orgullosa de haber llevado creaciones de muchos artistas de mi país, quienes me apoyaron y cuyo trabajo y dedicación valoro enormemente", añadió.

Karla Bacigalupo dejó claro que su paso por el Miss Universo 2025 estuvo marcado por retos inesperados y situaciones que considera injustas. Aunque la competencia terminó, la modelo reafirmó su compromiso con el Perú y defendió el trabajo de quienes la acompañaron en esta experiencia.