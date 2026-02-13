Samahara Lobatón y Youna estarían en coqueteos tras ruptura con Bryan Torres: "¿Aún me amas?"

La farándula está encendida luego de que Samahara Lobatón y Youna protagonizaran un llamativo live que dejó a muchos seguidores con dudas. Tras su separación con Bryan Torres, la influencer volvió a aparecer en transmisiones junto al padre de su primera hija, generando rumores de un posible acercamiento entre ambos.

¿Samahara Lobatón y Youna están en coqueteos?

Samahara Lobatón y Youna hicieron un live en TikTok que dejó a muchos con dudas. Tras su reciente ruptura con Bryan Torres, la influencer reapareció junto al padre de su primera hija en un live lleno de bromas, miradas y frases que llamaron la atención del público.

Todo empezó cuando Youna realizó una transmisión en vivo y soltó frases que parecían tener un mensaje especial para Samahara. Todo se volvió más comentado cuando dedicó una canción romántica durante el live, lo que sorprendió a los seguidores que estaban conectados en ese momento.

"Escúchame, yo solamente voy a decir esto. Te la dedico...", dijo antes de poner la canción "Nadie te amará como yo" en plena transmisión. Luego añadió con seguridad: "¡Ay, qué buena canción! Pero ¿sabes qué? Nadie te va a amar como yo", generando miles de reacciones en redes.

La situación llamó aún más la atención cuando ambos se mostraron relajados, entre sonrisas y comentarios que parecían tener doble sentido. Incluso, el público notó que el ambiente del live era bastante cercano y lleno de complicidad. Con el avance de la transmisión, Samahara también respondió a los comentarios del público y dejó claro que tomaba la situación con humor.

"No quiero hacer esa pregunta, pero la repiten mucho... Aquí estamos dando chisme, novela turca, entretenimiento... por ahí pro salud, para el tratamiento de Youna", comentó, intentando bajar la intensidad de los rumores.

Sin embargo, el momento más comentado llegó cuando Samahara lanzó una pregunta directa que dejó a todos atentos. La respuesta de Youna fue sincera y calmada, sin confirmar un romance, pero mostrando cariño.

"¿Aún me amas?", preguntó Samahara. "Te respondo con la verdad. No es que te ame, porque creo que amarte sería ya mucho de mi parte, con todos los problemas que hemos tenido, pero sí te quiero mucho. Te quiero más que un 'te quiero'", expresó Youna durante el live, causando todo tipo de reacciones entre los seguidores.

Además, el propio Youna dejó abierta la posibilidad de lo que podría pasar en el futuro. Sin embargo, no confirmó una reconciliación.

"Por ahora no hay planes de regreso. ¿Quién sabe más adelante? (Jonathan no hables co...)", señaló el barbero, dejando el tema en suspenso. Incluso se animó a bromear: "Puede ser que algún día yo llegue a tu casa, despierte ojos de pasión en ti y puedan suceder cosas, nadie sabe".

Conductoras de "América Hoy" reaccionan

Durante la emisión del programa, las conductoras de "América Hoy" no fueron ajenas al tema y reaccionaron con distintas opiniones. Xiomy Kanashiro, Rebeca Escribens y Janet Barboza debatieron sobre el pasado de la pareja, el vínculo que mantienen por su hija y el contexto en el que se está dando esta situación, mostrando posturas entre la sorpresa, la duda y la comprensión del motivo solidario detrás.

"Ay, no, recordar es volver a vivir", señaló Xiomy. "No sé si vivir, ellos van a vivir juntos eternamente porque tienen una hija. ¿Pero entrar al juego del amor después de lo que han pasado?", cuestionó Rebeca. "Pero solo en este caso, compañeros, les voy a dar mi venia. ¿Qué? Porque están haciendo todo esto para poder vender unas rifas. Por el tratamiento de Youna", dijo Janet.

En conclusión, Samahara Lobatón ni Youna han confirmado que exista una reconciliación. Lo que sí es claro es que su transmisión en vivo despertó rumores, comentarios y mucha expectativa en redes. Entre bromas, indirectas y respuestas sinceras, ambos demostraron que mantienen una relación cercana por su hija, mientras el público sigue atento a cada señal de esta historia.