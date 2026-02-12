Samahara Lobatón responde por la presencia de Bryan Torres en su casa: "Tengo una conciliación firmada"

Hace unas semanas atrás, se reveló que Samahara Lobatón fue agredida por Bryan Torres y a pesar de las imágenes expuestas, fueron vistos juntos compartiendo en familia. Esto causó mucho revuelo y ahora, la influencer salió a responder por qué aparece con el salsero.

Samahara Lobatón sobre Bryan Torres

En una entrevista con el programa 'Arriba mi gente', Samahara Lobatón salió a responder tras ser captada en varias ocasiones al lado de Bryan Torres. La influencer dejó en claro que el cantante de salsa tiene que seguir compartiendo con sus hijos en común y que además, tiene una conciliación firmada en diciembre de 2025 que no puede dejar de cumplir.

"Nosotros somos padres y no vamos a dejar de serlo. Mi hijo está delicado y obviamente nos van a ver juntos, obviamente va tener que pasar tiempo con su hija ¿Qué están esperando? ¿Qué no cumpla su rol como padre? Yo tengo una conciliación firmada y yo no la cumplo, la que se va a ganar problemas soy yo", dijo.

Así mismo, dejó en claro que siempre pondrá a sus hijos como prioridad ante todos sus problemas que tiene. Por ello, continuaría con la relación de padres con el salsero Bryan Torres, a pesar de haber terminado su separación a finales de 2025.

"Mis hijos son mi prioridad, aquí nadie me va a dejar titubear. Tengo tres hijos, de los cuales son mi vida", aclaró.

Melissa Klug se pronuncia tras la ruptura

En declaraciones al diario Trome, Melissa Klug afirmó que recibe con alivio la decisión de Samahara. Según explicó, considera que el quiebre representa una oportunidad para que su hija reflexione.

"Gracias a Dios bendito, espero que haya recapacitado y vea que es un peligro para ella. No, para nada. El día de mi cumpleaños, que vino a mi casa con mis nietas, solo compartimos un lindo momento.", expresó.

Klug aclaró que no conversa con su hija sobre el tema sentimental y que, cuando coinciden, priorizan compartir momentos familiares junto a las menores. Su mensaje dejó entrever que prefiere mantener distancia de la polémica y enfocarse en la estabilidad de su entorno cercano.

De esta manera, Melissa Klug apoya que su hija Samahara Lobatón confirmara que no mantiene una relación amorosa con Bryan Torres. Aunque la influencer dejó en claro que la seguirán viendo al lado del cantante de salsa por sus hijos y la conciliación que firmó en diciembre de 2025.