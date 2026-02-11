Shirley Arica se sincera antes de su operación tras varios días internada: "No sé cuánto tiempo llevo aquí"

Shirley Arica atraviesa un momento delicado. La modelo reapareció en redes sociales desde una clínica para contar que sigue internada y que será sometida a una operación. Conmovida, confesó que incluso ya perdió la cuenta de los días que lleva hospitalizada. Aun así, se mostró fuerte y llena de fe.

Shirley Arica conmueve desde la clínica antes de su operación

Shirley Arica reapareció desde una clínica para contar que sigue internada y que será sometida a una operación. La modelo sorprendió al revelar que ya perdió la cuenta de los días que lleva hospitalizada. Aun así, se mostró tranquila, con fe y agradecida por el apoyo de sus seguidores.

La 'Chica Realidad' utilizó sus redes sociales para hablar directamente con el público. Sin entrar en detalles sobre su diagnóstico, dejó claro que atraviesa un proceso médico delicado y que ha estado bajo estricta observación.

Shirley Arica contó que por fin llegó el día de su intervención. Aunque reconoció que han sido jornadas largas, aseguró que está preparada y con buena actitud frente a lo que viene.

"Estoy lista para la operación. El día de hoy me operan, así que estoy muy contenta, feliz. No sé cuánto tiempo llevo aquí, ya perdí la cuenta, pero por fin. Esperemos que todo salga bien, así será. Me pongo en tus manos, Diosito", expresó en uno de sus videos.

La modelo también aprovechó para agradecer a quienes han estado pendientes de su estado de salud. Se mostró emocionada por los mensajes y detalles que recibió durante su internamiento.

"Agradecer a todas las personas que se preocuparon por mí, que me escribieron, que me mandaron detalles y que estuvieron conmigo. Estoy más flaca que nunca", agregó, dejando ver que la hospitalización también tuvo un impacto físico en ella.

Reflexiona y promete contar su verdad

En otro clip, Shirley explicó que, pese al momento complicado, lo más importante es que está mejor. Expresó que mantiene la esperanza de que todo saldrá bien en la sala de operaciones.

"Lo más importante es que estoy mucho mejor, que estoy viva y que tengo salud. Sé que mi operación será todo un éxito. Después les voy a contar por qué estuve internada tanto tiempo, lo que saco de esto y qué es lo que les recomiendo", señaló con serenidad.

Días antes, ya había hablado sobre lo que significó esta experiencia para ella. Admitió que no suele mostrar aspectos tan privados, pero que esta situación la llevó a reflexionar sobre su bienestar.

"No soy de mostrar cosas tan privadas de mi vida, pero sí fiel creyente de que, cuando es, es. Y, pues, Dios me bajó el dedo y me mandó esta prueba para darme cuenta de mis descuidos, de mis 'a mí no me va a pasar', de mis decisiones, de valorar mi salud...", confesó.

'Saliente' de Shirley es captado es discoteca

Mientras tanto, en medio de su internamiento, también se difundieron imágenes de su 'saliente' en una discoteca, Ivo Zeta, en una discoteca el fin de semana. Las cámaras de "Amor y Fuego" lo captaron cuando Shirley ya había contado que estaba delicada de salud. El detalle generó comentarios en redes sociales, aunque ella no se ha pronunciado al respecto.

En conclusión, por ahora, la prioridad de Shirley Arica es salir bien de la operación y volver con fuerza. Con fe, agradecimiento y optimismo, la modelo enfrenta este momento difícil esperando pronto dar buenas noticias a su público.