Gustavo Salcedo habría pasado la noche con Maju Mantilla pero otra mujer lo expone: "Estamos saliendo"

Gustavo Salcedo volvió a acaparar la atención mediática tras un adelanto del programa 'Amor y fuego', que mostró un reciente encuentro con Maju Mantilla en Punta Hermosa. El informe, difundido meses después del fin de su matrimonio y cuando él ya había sido vinculado a otra persona, reavivó el debate sobre su relación.

¿Gustavo Salcedo y Maju Mantilla retomaron su relación?

El anuncio del reportaje generó impacto por un detalle que llamó especialmente la atención del público. Según el programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, Gustavo Salcedo habría pasado la noche con Maju Mantilla en Punta Hermosa, poco después de haber sido visto en compañía de otra joven con la que, presuntamente, estaba iniciando un vínculo sentimental.

Durante el informe, el equipo periodístico abordó a la joven señalada como la nueva saliente del exremero olímpico para conocer su versión. El reportero fue directo al plantear la situación y le comentó:

"(¿Tu estás saliendo con Gustavo Salcedo?). Si estamos saliendo", respondió. A lo que el reportero agregó: (Después que él se vio contigo, quedándose con la mamá de su hijos en Punta Hermosa, juntos)".

El propio Gustavo Salcedo también fue consultado por el programa; sin embargo, optó por mantener silencio y evitar declaraciones ante las cámaras. Su silencio no permitió aclarar si el encuentro con Maju Mantilla fue solo familiar o si existía una posible reconciliación, lo que avivó las especulaciones.

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo celebran el cumpleaños de su hijo

El 21 de enero del 2026, Maju Mantilla y Gustavo Salcedo celebraron el cumpleaños de su hijo mayor y compartieron este momento tan importante en sus redes sociales. Ambos publicaron fotos y mensajes que dejaron ver el amor y orgullo que sienten por el adolescente.

Desde su cuenta de Instagram, Maju publicó varias imágenes del festejo familiar. En las fotos se ve a su hijo con una torta temática de fútbol, decoración especial y sonrisas por todos lados. La conductora acompañó las imágenes con un mensaje largo y muy sentido, donde habló del crecimiento de su hijo y del vínculo tan fuerte que los une.

"Así pasan los años, vas creciendo, aprendiendo, te haces más fuerte, pero tu esencia estoy segura será la misma... mientras los vas construyendo, yo estaré siempre para guiarte y acompañarte. Amor de mamá por siempre", escribió Maju, emocionando a muchos de sus seguidores.

La reciente aparición de Gustavo Salcedo y Maju Mantilla, tanto en un ámbito privado como familiar, mantiene abierta la interrogante sobre el estado real de su relación. Mientras él evita pronunciarse y crecen las versiones, ambos siguen mostrando unidad por el bienestar de sus hijos, dejando más preguntas que respuestas.