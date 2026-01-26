Gisela Valcárcel celebra sus 63 años con reflexión tras su regreso a la TV: "Hoy me siento libre"

Gisela Valcárcel cumple 63 años y decidió celebrarlo con un poderoso mensaje que conmovió a sus seguidores. La popular 'Señito' compartió una profunda reflexión sobre la libertad, el amor propio y los nuevos comienzos, justo cuando se prepara para volver a la televisión tras casi tres años alejada de la pantalla.

Gisela Valcárcel comparte emotiva reflexión en su cumpleaños 63

Este lunes 26 de enero, Gisela Valcárcel publicó en sus redes sociales un emotivo mensaje por su cumpleaños acompañado de fotos disfrutando de un día de playa. En su texto, Gisela dejó ver que atraviesa una etapa distinta, más tranquila y consciente, a poco de su regreso a la pantalla chica con Panamericana Televisión y tras la polémica con América Televisión.

"Hoy me siento Libre y profundamente agradecida. Siento esa libertad que se alcanza con los años, cuando, sin darte cuenta, has dejado de querer agradecerle a todo el mundo", escribió al inicio de su publicación, generando una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes no tardaron en enviarle mensajes de cariño y buenos deseos.

En su mensaje, Gisela Valcárcel también habló de la importancia de ponerse en primer lugar y aprender a reconocerse. Con palabras sencillas, dejó en claro que hoy vive una etapa de renovación y crecimiento personal.

"Entiende que solo tienes una vida y que a quien primero debes agradecer es a ti mismo. Aquí estoy con caídas y levantadas, con ganas y con nuevos inicios. Aquí voy otra vez, hoy empiezo todo de nuevo y sí, hoy cumplo años también. Gracias", expresó.

Sus seguidores no tardaron en reaccionar y llenaron sus redes sociales de mensajes positivos. Destacaron su fortaleza, trayectoria y carisma.

"Feliz cumpleaños reina", "Qué bien se te ve cuando te miras con amor" y "Que se cumplan todos tus deseos", comentaron, demostrando el cariño que el público le tiene desde hace décadas.

Este cumpleaños llega en un momento clave para la conductora, ya que este 2026 marcará su esperado regreso a la televisión. Tras mantenerse alejada de la pantalla por casi tres años, Gisela anunció que volverá a la conducción con nuevos proyectos que prometen entretener a toda la familia.

Gisela regresa a la TV y promete hacer bailar al público

Durante la preventa de su productora GV Producciones, realizada el pasado 14 de enero, la 'Señito' sorprendió al revelar que volverá a conducir su exitoso reality de baile, que logró buen rating en América Televisión, esta vez por la señal de Panamericana Televisión. Además, anunció el lanzamiento de un nuevo magazine que será conducido por Maju Mantilla y su hija Ethel Pozo.

Muy emocionada, Gisela explicó que decidió regresar por el cariño del público, que nunca dejó de pedir su retorno. Dejó claro que su regreso no solo busca entretener, sino también acompañar a las familias peruanas cada fin de semana,

"Haremos bailar a la gente porque los sábados se hicieron para gozar (...) Retorno a la televisión vía Panamericana y este año haremos bailar a la gente porque las personas me llamaban y me decían Gisela ya estoy sola, ¡vuelve!", declaró.

En conclusión, a sus 63 años, Gisela Valcárcel atraviesa una etapa de libertad, gratitud y renovación. Su mensaje ha conectado con miles de personas que ven en ella un ejemplo de fortaleza y superación. Hoy, la 'Señito' celebra la vida con ilusión, agradecida por lo vivido y lista para escribir un nuevo capítulo en la televisión peruana, demostrando que nunca es tarde para empezar de nuevo y seguir brillando.