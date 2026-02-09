Pamela Franco sobre posible prisión de Pamela López por juicio con Cueva: "Una pena que se llegue a esto"

El conflicto legal entre Christian Cueva y Pamela López sumó un nuevo episodio luego de que la defensa del futbolista informara que se evalúa una pena de cinco a ocho años de prisión contra López por presunta desobediencia a la autoridad. La noticia generó reacciones inmediatas, entre ellas la de Pamela Franco, actual pareja del jugador

Pamela Franco se pronuncia tras pedido de prisión contra Pamela López

Tras conocerse la posible sanción contra Pamela López, el programa América Hoy buscó la opinión de Pamela Franco a la salida de una de sus presentaciones. Lejos de avivar la polémica, la cantante optó por un discurso conciliador y remarcó que el diálogo resulta fundamental cuando hay menores de por medio.

"En temas judiciales creo que mi opinión no importa, lo mejor es conversar. Hay de por medio personitas que creo que conversando y habiendo disponibilidad y queriendo las dos partes creo que sí se puede. Yo creo que es una pena que se llegue a todo esto. Yo no estoy para sacar cara por nadie, Christian. Pienso que esto puede terminar si ambos quieren", expresó la artista, dejando claro que no busca intervenir directamente en el proceso legal.

Más adelante, Pamela Franco fue consultada sobre la posibilidad de que Pamela López afronte una pena de hasta ocho años de prisión, pese a los duros calificativos que esta habría lanzado contra ella en el pasado. La intérprete evitó cualquier comentario confrontacional y descartó desearle una situación tan extrema.

"Bueno, me ha dicho muchas cosas, pero hablar de cárcel yo no podría jamás, eso no le deseo a nadie... y jamás de mi boca van a escuchar que yo tenga también ganas de decir: 'oye, ¿sabes qué? Se merece...'. No, no, no. Jamás, yo espero que todo se solucione la verdad", precisó, marcando distancia de cualquier ánimo de revancha.

@rkt696 Pamela Franco y su contundente opinión sobre posible prisión a Pamela López ♬ sonido original - rkt696

Pamela López se luce con Paul Michael tras pedido de prisión

Pamela López decidió mostrarse firme y enamorada, celebrando su relación con Paul Michael, en medio de pedido de prisión efectiva por seguir refiriéndose públicamente a Christian Cueva. Tras una semana cargada de tensión, publicó en redes sociales una imagen con su pareja y acompañó la foto con un mensaje lleno de emoción, que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

"¡Tu corazón vale oro! Eres un ser de luz que llegó a alumbrar mi vida en el momento más oscuro. Tu vibra me llena de mucha fortaleza y esperanza. Contigo volví a creer en el amor. Te amo bonito, Dios nos guarda", escribió la influencer.

Pamela López celebra su relación con Paul Michael. (Instagram)

Además, Pamela López publicó una foto en la que se la ve brindando junto a Paul Michael, tras atravesar una semana complicada. Esto ocurrió luego de que su examiga la acusara de presuntas amenazas de muerte y de que un juzgado solicitara al Ministerio Público abrir una investigación penal en su contra por el presunto delito de desobediencia a la autoridad.

"Brindo por todo lo bonito", escribió Pamela López etiquetando a su pareja. Por su parte, Paul Michael publicó una romántica foto y puso: "El amor más bonito que tengo".

Historias de Pamela López. (Instagram)

El conflicto legal entre Christian Cueva y Pamela López sigue avanzando bajo la atención mediática, con posiciones marcadas entre los involucrados. Mientras Pamela Franco apuesta por la conciliación y el diálogo en favor del bienestar de los menores, López se muestra firme en el plano personal y respaldada por su actual pareja.