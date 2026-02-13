RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡Los apoya!

Marisol le da la bendición a la relación de Yahaira y Luis Fernando 'El Diablo': "Les deseo lo mejor"

En una entrevista, Marisol fue consultada sobre la reciente relación entre Yahaira Plasencia y su amigo cercano Luis Fernando Rodríguez 'El Diablo'.

Marisol le da la bendición a la relación de Yahaira y Luis Fernando 'El Diablo' (Composición Karibeña)
13/02/2026

Hace varios meses, Yahaira Plasencia y Luis Fernando 'El Diablo' han sido vistos juntos últimamente, pero la salsera no ha confirmado una relación romántica formal hasta el momento porque prefiere tenerlo en privado. Ahora, la cantante Marisol ha salido a revelar que tienen todo su apoyo.

Marisol sobre Yahaira y 'El Diablo'

En el programa 'Amor y Fuego' vienen realizando un concurso buscando a la mini 'Faraona de la Cumbia'. Es así como Marisol llegó al programa para hablar sobre diversos temas también y fue consultada sobre la relación romántica entre su amigo Luis Fernando Rodríguez y Yahaira.

"La verdad es que no lo veo, con Yaha nació una amistad muy bonita, a la cual respeto y la quiero. Si están bien y son felices, pues yo le deseo lo mejor del mundo", expresó.

En otro momento, la cantante de cumbia señaló que si bien es amiga de ambos, aún no ha conversado con ellos sobre su relación y espera que en algún momento se de. Además dejó en claro que si están felices, les desea lo mejor del mundo para que disfruten de su amor.

"Sí, de vez en cuando (conversa con la salsera) para saber cómo está, cómo va su chamba, por otras cosas. (¿Nunca te ha metido a 'El Diablo' en la conversación?) No, la verdad si es que algún momento se da para conversar sea de ella que me diga o me pregunte él. (Como eres amiga de los dos) sí, en algún momento se dará, no los he visto hasta ahora", agregó.

Además, también la cantante de cumbia habló sobre la relación que tiene con Luis Fernando Rodríguez desde hace mucho tiempo y conocía a su expareja Narda. Incluso, estuvieron presentes en su cumpleaños junto a Pamela López y Selene Cucat.

Luis Fernando elogió a la 'Patrona'

Aunque dejó en claro que prefiere mantener su vida privada lejos del escándalo, Luis Fernando Rodríguez decidió enviar un mensaje donde expresó lo que siente por Yahaira Plasencia. 

"Lo que sí te puedo expresar es que estoy en una etapa muy tranquila y alegre, expresando en paralelo que Yaha es una gran persona en todos los aspectos, al igual que su familia. Me quedaría corto en exteriorizar todos los adjetivos cualitativos que poseen. Para concluir, debo estipular que Yaha es un reflector indescriptible derrochando arte y brilla como el Sol", precisó.

De esta manera, Luis Fernando Rodríguez ha expresado el gran amor que siente por Yahaira Plasencia. Por su parte, Marisol que es amiga del empresario 'El Diablo', le desea lo mejor con la salsera. 

