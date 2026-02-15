Lis Padilla se quiebra tras recibir romántica serenata de su novia Tania Pinedo: "Nuestro primer San Valentín juntas"

La tiktoker Lis Padilla vivió un 14 de febrero inolvidable. Su pareja, Tania Pinedo, la sorprendió con una serenata de mariachis frente a su vivienda. El gesto la tomó desprevenida y, al escuchar las primeras notas, la influencer no pudo contener las lágrimas ante la sorpresa preparada especialmente para ella.

Lis Padilla llora al recibir serenata de mariachis de su novia

La escena ocurrió en plena vía pública y rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados entre sus seguidores. Música en vivo, flores y una declaración pública de amor marcaron lo que fue el primer San Valentín que celebran juntas como pareja.

El gesto tuvo todos los elementos de una película romántica. Apenas sonaron los mariachis, Lis Padilla se mostró visiblemente conmovida y abrazó a Tania Pinedo en medio de la calle. Las imágenes reflejaron la emoción del momento y evidenciaron la conexión que comparten.

Fiel a su estilo, la influencer no tardó en compartir el video en sus redes sociales, acompañado de un mensaje que enterneció a sus seguidores: "Este 14 de febrero marcó mi corazón para siempre. Nuestro primer San Valentín juntas, con mariachi y con el amor más bonito que he vivido. Si esto es el inicio, prometo cuidarlo todos los días, mi amor".

La publicación acumuló cientos de reacciones y comentarios de apoyo. Tania Pinedo también respondió públicamente al mensaje con una frase que reafirmó el compromiso entre ambas:

"Siempre serás la protagonista de nuestra historia. Love ü". La serenata no fue el único detalle que intercambiaron durante la fecha especial. Días antes, Tania ya había adelantado la celebración con un obsequio que incluyó un peluche, chocolates y rosas.

Nuevo integrante en la familia de Lis Padilla y su novia

La pareja de Lis Padilla, Tania Pinedo, sorprendió a sus seguidores al presentar públicamente al nuevo integrante de la familia tras una inesperada adopción. A través de sus redes sociales, compartió emotivas imágenes y contó que la conexión fue inmediata, asegurando que se trató de un "amor a primera vista", lo que generó una ola de reacciones y mensajes de cariño por parte de sus fans.

A diferencia de quienes planean durante meses la llegada de un nuevo integrante al hogar, para Lis Padilla y su novia la oportunidad tocó la puerta en plena calle. Según relató Tania Pinedo, se topó con una situación que no pudo ignorar: "La estaban regalando y, por esas coincidencias bonitas de la vida, pasé por ahí", narró emocionada en sus redes sociales.

"Bienvenida a la familia, mi bella Moka", escribió Tania Pinedo en una publicación que rápidamente superó los cientos de "likes".

Es así como Moka fue presentada como la nueva bebé de cuatro patas de la pareja. La llegada de esta perrita no solo significa una compañía para Lis Padilla y Tania Pinedo, sino también nuevo contenido para sus redes, donde los fanáticos ya esperan ver los primeros pasos, las travesuras y el crecimiento de la cachorra.

En conclusión, Lis Padilla y Tania Pinedo celebraron San Valentín con una serenata que conmovió a miles de seguidores. Entre lágrimas, abrazos y mensajes públicos, la influencer reafirmó que atraviesa una etapa especial en el amor. Además, la adopción de Moka abre un nuevo capítulo para la pareja.