Pamela López sobre las indirectas de Christian Cueva en redes sociales: "Cuando se me antoje contesto"

Pamela López vuelve a estar en el centro de la atención mediática. En la última semana, diversos usuarios en redes sociales interpretaron algunas publicaciones de su expareja, el futbolista Christian Cueva, como presuntas indirectas dirigidas hacia ella. Frente a los comentarios y especulaciones, López decidió pronunciarse.

Pamela López responde a las indirectas

En una reciente entrevista para América Espectáculos, Pamela fue consultada sobre las supuestas indirectas que usuarios atribuyen a publicaciones de Cueva. La trujillana afirmó que no se siente afectada por el llamado "hate" y que decide cuándo responder y cuándo no.

"Desde que entre a este mundo sabia a lo que me atenia existe mucha gente que me apoya y existe mucho hate. Yo ya se pero cuando tengo ganas y se me antoje contesto o si no lo deje pasar depende si estoy de ganas si es que el doy la importancia que merece", comentó.

Con esas palabras, López dejó entrever que no todas las críticas o insinuaciones merecen su atención. Según explicó, su reacción depende del momento y del ánimo con el que se encuentre.

Durante la misma conversación, también le preguntaron por el estado de los procesos legales que mantiene con el jugador de Juan Pablo II. La empresaria señaló que todavía enfrenta obstáculos, aunque confía en que pronto se resolverán.

"Tengo que juntarme con mi abogado espero que siga avanzando todavia tengo muchas trabas ahi pero espero se solucione", explicó.

Un mensaje que no pasó desapercibido

Mientras continúan las especulaciones, Pamela López también genera comentarios por su vida sentimental. En redes sociales compartió fotos y videos del cumpleaños de Paul Michael, a quien dedicó un extenso mensaje de elogios. En sus publicaciones resaltó que él ha llevado "energía y buena vibra" a su vida y que lo ama junto a sus cuatro hijos.

Aunque le dedicó un sentido mensaje muy largo, lo que llamó la atención del influencer de TikTok, es que la 'KittyPam' le dedicó la misma frase que le decía a su ex Christian Cueva en sus cumpleaños, y ahora para Paul Michael. Esto fue evidenciado por un influencer en TikTok donde señala que probablemente dedica lo mismo a todos.

"Te amo hasta la casita de Dios", es la misma frase que antes Pamela López dedicaba a Cueva y ahora, se lo dice a Paul Michael. Así mismo, el influencer comenta: "Parece que le dedica lo mismo a todas sus parejas, la KittyPam repite la frase que dedicaba al 'Aladino' a su colágeno".

En conclusión, Pamela López enfrenta nuevamente la exposición pública entre presuntas indirectas de Christian Cueva y cuestionamientos por sus publicaciones románticas. Sin embargo, la trujillana se muestra firme y asegura que responde solo cuando quiere y a quien considera necesario.