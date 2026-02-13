Alejandra Baigorria sorprende al revelar resultados de ecografía: ¿Está embarazada Said Palao?

Alejandra Baigorria sorprendió a sus seguidores al anunciar que se encuentra lista para iniciar la búsqueda de su primer hijo junto a su esposo, Said Palao. Tras someterse a una serie de exámenes médicos, la empresaria confirmó que goza de buena salud y que recibió la aprobación profesional para dar este importante paso en su vida personal.

Alejandra Baigorria comparte su chequeo preconcepcional

La también integrante de Esto es guerra compartió en sus redes sociales un video donde documentó parte del proceso médico previo al embarazo. En las imágenes aparece acompañada de un especialista, quien le realizó un chequeo preconcepcional para evaluar su estado reproductivo.

Durante la consulta, el médico le explicó a Alejandra Baigorria que su intención era contar con la autorización para dejar los anticonceptivos y empezar la búsqueda de un bebé.

"Entonces, lo que tú quieres es la autorización de tu médico tratante para que dejes las pastillas anticonceptivas y te pongas en la búsqueda de un hijo (...) Tú estás super joven, vas a dejar los anticonceptivos y en seis meses vas a quedar embarazada", señaló el especialista mientras revisaba los resultados.

En el video se observa a la empresaria recostada en una camilla mientras el doctor le realiza una ecografía. A través de las imágenes, el profesional le muestra que cuenta con una adecuada reserva ovárica y condiciones favorables para concebir.

"Tú eres 'la reina de le fertilidad'", le dijo el médico a la popular 'Rubia de Gamarra', quien no ocultó su entusiasmo. "Estás bien y perfecta", añadió el especialista para reforzar el diagnóstico.

Alejandra celebró la noticia entre risas y con evidente emoción: "Estoy cañón entonces, doctor. Estoy cañón, ¿ya ven?". La empresaria destacó que, a sus 37 años, mantiene un estilo de vida saludable que hoy le permite recibir este diagnóstico alentador.

Said Palao y su reacción al anuncio

Tras la consulta médica, Baigorria explicó que continuará con sus suplementos habituales, como colágeno, multivitamínicos y G3, mientras inicia esta nueva etapa. "Tengo una ovulación perfecta", afirmó convencida.

En la publicación que acompañó el video, la empresaria expresó su alegría y etiquetó a su esposo: "¡Ya podemos embarazarnos! Said Palao ¡Estoy como cañón! A mis 37 años, se ve la importancia de una vida saludable: dormir tus horas suplementarte con los mejores productos y lo más importante la fe en dios".

Said Palao no tardó en reaccionar al mensaje público de su esposa. Con un comentario cariñoso, dejó clara su ilusión por convertirse en padre junto a ella.

"Mi amor, hasta yo pensé que me enteraba por aquí. Ya estamos listos para seguir cumpliendo nuestros sueños. Te amo. Se vendrá pronto una etapa más linda a tu lado", escribió el deportista.

El anuncio también generó múltiples mensajes de apoyo por parte de familiares y amigos cercanos. Austin Palao comentó con entusiasmo: "Se viene el sobrino". Por su parte, Facundo Gonzales bromeó:

"El saidsito". Flor Ortola también expresó su emoción: "La queen de la fertilidad. Me emociono".

En conclusión, Alejandra Baigorria y Said Palao viven un momento clave en su relación y se preparan para buscar a su primer hijo. Con respaldo médico y el apoyo de su círculo cercano, comparten esta ilusión con sus seguidores. La empresaria resaltó la importancia de mantener una vida saludable y la fe.