Pamela López asegura que Cueva estaría detrás de la denuncia de su examiga: "Quiere quitarme a mis hijos"

Pamela López vuelve a estar en el centro de la polémica tras la denuncia de su exmejor amiga Selene Cucat, quien asegura haber recibido amenazas luego de filtrarse un audio con Christian Cueva. Frente a esto, la empresaria rompió su silencio y cuestionó a su examiga y a su entorno, insinuando que Cueva podría estar detrás de la denuncia.

Pamela López apunta a Selene Cucat y Christian Cueva

En declaraciones para el programa Arriba Mi Gente, Pamela López aseguró que tomará acciones legales contra Selene Cucat, a quien acusa de utilizar su nombre con motivaciones personales. Según la empresaria, su exconfidente se sentiría respaldada por los abogados del Estudio Villaverde, los mismos que defienden a Christian Cueva.

"Yo voy actuar legalmente con ella porque ella está tomando mi nombre con muchos motivos. Yo de esa persona no tengo nada bueno que hablar, no es mi amiga hace más de un año. ¿Cuál es su intención? Pregúntense. Veo que ahora se siente respaldada por esos abogados que muy ligeramente dan a entender que soy yo la que está detrás", expresó López.

Al ser consultada sobre la posible implicancia de Cueva en la denuncia, la empresaria no dudó en afirmar que sí tendría que ver. Además, apuntó que su objetivo final sería quitarle la tenencia de sus hijos, a pesar de que el futbolista ni los ve ni los llama.

"No creo, estoy completamente segura que su objetivo final, tal como lo dice en el audio, es quitarme a mis hijos. ¿Para qué? ¿Cómo puede pedir la tenencia compartida, intentar quitarme a mis hijos, cuando ni siquiera los ve y los llama?"

Pamela López responde con todo

En una conversación con el programa 'Amor y Fuego', Pamela López salió a responder tras la denuncia de su examiga por haber recibido amenazas aparentemente de ella para que se rectifique tras la filtración de la llamada de Selene Cucat con Christian Cueva.

"No fui yo, no soy yo, yo no tengo antecedentes con pelearme con alguien, yo no actúo de forma violenta. Yo no insulto como algunas personas ahí bien sentadas suelen hacer y yo por eso voy a salir y decir cuando no me consta, un poquito de sentido común. Que esas neuronas de ese staff de abogados y de todas las personas involucradas en este circo, lo tengan bien en su lugar", expresó.

Además, señala que amedrentar contra Selene Cucat y darle su propio número sería algo muy poco creíble, burlándose de ello. Incluso, señaló que tras aliarse con Christian Cueva hablaría mal de ella.

"¿Yo voy a ser tan bruta, tan bestia de querer amenazar, amedrentar y firmar con mi nombre y apellido y dejar mi número? De verdad hasta risa me da. Yo no voy hacer cosas tan bajas de buscar a tu 'enemigo legal', aliarme e intentar pues, este inventarle cosas para quedar bien. Eso habla más de ella que de mí", agregó.

La polémica entre Pamela López, Selene Cucat y Christian Cueva sigue escalando, mientras la empresaria asegura que tomará acciones legales para proteger su nombre y a sus hijos. Con una postura firme, busca desmentir las acusaciones y cuestionar las motivaciones de quienes la denuncian.