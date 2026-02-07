Abogado de Cueva revela que Pamela López podría ir a la cárcel en cualquier momento: "Es un hecho"

Los abogados de Christian Cueva revelaron que el Octavo Juzgado de Familia ha solicitado prisión para Pamela López por desobedecer a la autoridad tras seguir hablando mal de su patrocinado ante los medios y exponer a sus hijos. Es así como ahora, revelaron que está decisión podría ejecutarse en cualquier momento.

Pamela López se iría a la cárcel en cualquier momento

En el programa 'Arriba mi gente', el abogado de Christian Cueva decidió aclarar lo que había sucedido en el caso con Pamela López. Es así como revelaron que tras el incumplimiento de las medidas de protección que ambos padres tenían que respetar, el juez habría dictaminado al Ministerio Público de la sentencia.

"El juez determinó que se le hace un apercibimiento, diciendo al Ministerio Público cumpla usted con aperturar un proceso judicial fiscal contra la señora Pamela López para que se dé el cumplimiento de esta violación de las medidas de protección que ha cometido (¿En cualquier momento López podría ir a la cárcel?) En cualquier momento", expresó.

Es así como reveló que el Ministerio Público ya inició con el proceso de investigación, pero esto también podría demorar un par de meses. Así mismo, el abogado señaló que sería 'un hecho que va a salir una sentencia con pena privativa de la libertad, no menor de 5 ni mayor de 8 años'.

¿Christian Cueva podría echarse atrás?

En otro momento, se le consulta si Christian Cueva podría evitar que Pamela López vaya a la cárcel. Esto respondió su representante ante el cuestionamiento. Señalando que si se cesan los ataques podría detenerse, pero si continúan solo empeoraría la sentencia.

"Si ellos se abstienen, creo que se podría ver por parte de Christian alguna solución, pero si ella continúa va agravar más su situación porque el juez va a decir, 'Pese a que tienes un apercibimiento, continuas e insistes', entonces la pena no será de 5, sino de 8 años. Christian está dispuesto que por el bien de sus hijos cesen los ataques", agregó.

"El juez es quien está denunciando, la jueza de familia ante tal incumplimiento ha dicho 'ya se comprobó' y remite todas las copias al Ministerio Público con la finalidad de que se ejecute, pero no solo eso, sino también exponiendo a los menores de edad en las redes sociales, ha incumplido eso. Lamentablemente va a tener que afrontar las consecuencias que ella misma los ha buscado", agregó.

De esta manera, el abogado de Christian Cueva reveló que fue el mismo juez que ha confirmado el incumplimiento de Pamela López desobedeciendo a la autoridad tras las medidas tomadas hace unos meses. Ahora, la influencer podría ir a la cárcel en cualquier momento.