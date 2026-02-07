Darinka Ramírez afirma que Jefferson Farfán no visita con frecuencia a su hija: "La ve cuando se acuerda"

Desde hace meses, Darinka Ramírez viene arremetiendo contra Jefferson Farfán porque no le da tiempo de calidad para su menor hija. Es así como ahora en medio de una nueva demanda por pensión, reveló que el futbolista saca a pasear a su pequeña cuando se acuerda.

Darinka sobre demanda a Farfán

En el programa 'Arriba mi gente', Darinka Ramírez reveló que ha pedido un aumento de pensión de alimentos, ya que su hija iniciará la etapa escolar en su nido y tendrá mayores gastos. Además, de que el pelotero no parece interesarse dónde estudiará y ha procedido a ignorarla prácticamente.

"No hay ningún tipo de reacción es lo peor. No me dio alternativas de colegios porque él bien sabe que una niña comienza a los 3 años su etapa escolar. No me hablado ni siquiera para abonar algo o comprarle sus cosas necesarias que cada niño tiene que llevar", expresó.

Así mismo, la influencer reveló que ella ha tenido que hacerse el pago de su colegio ya que está a pocas semanas de iniciar sus clases, pero hasta el momento no ha tenido respuesta del expelotero.

"(¿No quiere apoyar?) No me ha dicho nada, yo ya pagué el tema del colegio (¿Aportó algo?) Cero y en el permiso notariado que yo le solicité para poder matricularla, me ha puesto como responsable económica, prácticamente me deja en la deriva porque son varios pagos que se hacen", dijo.

La ve cuando se acuerda

Además, la influencer comentó que el expelotero solo acuerda ver a su hija cuando se le de la gana. Esto puede hacerse cada dos semanas o se puede extender cada dos meses, señalando así que no prioriza su vinculo con la niña.

"La ve cuando se acuerda prácticamente, cada dos o tres semanas, cada mes o dos meses. Lo único que yo deseo es que se preocupe por su hija porque no se tiene que comunicar conmigo. Es una niña que lo necesita, todas las personas ven que se va de viaje, que tiene cosas de marca y a su hija no le brinda ningún tipo prioridad. El papá que ama lo demuestra con hechos, ni económicamente, ni presencialmente, ni con nada", señaló.

De esta manera, Darinka Ramírez deja en claro que Jefferson Farfán no está al tanto de su pequeña hija. Afirma que no la visita de manera regular y que tampoco responde sobre los nuevos gastos de la matricula de la pequeña que está por empezar el nido y ella se está haciendo cargo de todo.