Pamela López revela que Luis Fernando le compró un carro y advierte a Yahaira: "Hay cosas que debe saber"

Pamela López decidió hablar sin rodeos sobre su pasada relación con Luis Fernando Rodríguez. La influencer sorprendió al contar detalles de los lujosos regalos que recibió y lanzó una advertencia que muchos relacionaron directamente con Yahaira Plasencia, actual saliente del empresario.

En el programa "Mesa Caliente", Pamela López contó que uno de los momentos que más la impactó fue cuando Luis Fernando le entregó las llaves de un carro como regalo. Su relato dejó sorprendido al público y a los conductores del programa.

"Y de pronto me dice: 'Toma, acá tengo una llaves, te comprado un carro'. Y yo le digo: '¿Cómo que me compraste un carro?'. (Responde:) 'Sí, te he comprado un carro para ti, para que lo uses'", señaló.

Incluso detalló que el vehículo era un BMW, aunque aclaró que el auto no estaba ni a su nombre ni al de él. Tras el fin de la relación, ella misma decidió devolverlo y cerrar ese capítulo.

(¿Te regaló un carro? prácticamente) Un BMW, pero entre comillas, porque ese carro no estaba ni a mi nombre ni al de él (Y cuando terminaron de salir, ¿ya tú se lo devolviste o te lo pidió?) No, yo misma se lo entregué. Yo misma dije: 'Bueno, acá está tu carrito y muchas gracias'", comentó Pamela López.

La modelo explicó que no fue un detalle aislado, sino parte de una serie de regalos que recibió durante el tiempo que salieron. Según sus palabras, Luis Fernando solía tener gestos llamativos con sus parejas.

"Es que no ha sido uno, han sido varios regalitos. En su momento, pues. Luis Fernando es una persona generosa y tiene los medios para hacerlo, daba esos regalos que a él nacía, le gusta regalar joyitas de oro, le gusta mandar hacer este esas joyitas, personalizarlas, y regalarlo, maquillaje y esas cosas", confesó Pamela López.

Uno de los momentos más comentados fue cuando Pamela dejó entrever que algunas actitudes del empresario le generaban incomodidad. Sus palabras fueron interpretadas como una advertencia a Yahaira Plasencia.

"Hay cositas que ella debe saber que no son normales, que como que quería sobreprotegerme, pero esa sobreprotección me llevaba a ver otras cosas que, como lo he dicho, me asustaban un poquito porque siempre lo justificaba con que 'te estoy protegiendo, te estoy cuidando'", expresó.

Además, en el programa recordaron que Luis Fernando tendría la costumbre de personalizar regalos, algo que también se habría visto en su actual vínculo con Yahaira Plasencia. Pasaron un video donde la salsera confiesa que el empresario le regaló una cadena de oro con las iniciales "Y" y "P".

Carlos Cacho confiesa que le regaló terrenos

Por otro lado, el panelista Carlos Cacho también se pronunció y sorprendió con una confesión que elevó la polémica. Según contó, él también habría recibido obsequios importantes del empresario.

"Luis Fernando me regaló un terreno en Punta Sal y no lo ando diciendo. Yo tengo un terreno en Punta Sal frente al mar. Tengo otro en la Molina que también me regaló Luis Fernando", señaló Carlos Cacho.

En conclusión, las declaraciones de Pamela López han remecido el mundo del espectáculo, pues dejó en evidencia cómo era su relación con Luis Fernando y el tipo de regalos que recibía. Sus palabras han generado debate y curiosidad, sobre todo por la advertencia que lanzó, que muchos consideran dirigida a Yahaira Plasencia en medio de su actual vínculo con el empresario.