María Pía Copello responde a críticas sobre su canal de streaming: "¿Quién michi tiene presupuesto infinito?"

Fiel a su estilo directo y sin filtros, María Pía Copello enfrentó a los cuestionamientos contra su nuevo canal de YouTube, '+QTV'. La conductora defendió su inversión en el streaming y pidió a sus detractores mayor realismo sobre los costos de producción independiente.

Críticas a '+QTV'

La ahora influencer María Pía Copello alzó la voz para defender su incursión en el mundo del streaming frente a los cuestionamientos de algunos usuarios. La presentadora fue clara al explicar que su nuevo proyecto digital, '+QTV', no cuenta con recursos ilimitados, dejando en claro que todo se está construyendo paso a paso.

Todo comenzó cuando en diversos programas se realizaron comentarios donde se empezó a decir que el nuevo canal '+QTV' contaba con un "presupuesto infinito", que se estaban entregando "cheques en blanco" y que se había triplicado la inversión inicial. Ante ello, María Pía publicó un video para desmentir dichas afirmaciones y aclarar la verdadera situación financiera de su proyecto digital.

"Ustedes saben y me conocen, y saben que yo contesto con ironía las tonterías que se hablan en las redes sociales", comenzó diciendo la presentadora en un video que ya se ha vuelto viral.

Visiblemente tranquila pero directa, María Pía Copello desmintió rotundamente que el canal nade en la abundancia que muchos imaginan. "¿Quién michi tiene un presupuesto infinito para invertir? ¿Quién da cheques en blanco? Nadie, pues, señores", expresó la conductora.

Con estas palabras, María Pía Copello buscó poner los pies sobre la tierra a aquellos seguidores y detractores que se tomaron de forma literal lo que, según ella, era parte de una estrategia de contenido basada en el humor. "Ese es mi estilo y lo será siempre. La comunidad que me sigue hace años me conoce bien", añadió.

María Pía Copello y su nuevo canal de streaming

Más allá de la aclaración financiera, María Pía Copello fue honesta sobre el objetivo real de sus polémicas declaraciones. En un mercado tan competitivo como el de los contenidos digitales en español, generar conversación es clave para el crecimiento de cualquier plataforma.

"No se crean todo lo que estamos haciendo como si fuera verdad y se ataquen. Lo único que queremos nosotros es promocionar nuestro canal de YouTube, Más Que TV", confesó la conductora.

De esta manera, dejó claro que muchas de las situaciones que parecen "excesivas" son, en realidad, ganchos diseñados para atraer tráfico y visibilidad a su nuevo espacio digital. En un tono conciliador pero firme, María Pía pidió a los usuarios no caer en ataques innecesarios basados en rumores infundados.

En resumen, María Pía Copello aclaró los cuestionamientos en torno a su nuevo canal de streaming. Con esta contundente declaración, la conductora reafirmó su compromiso con el crecimiento gradual de '+QTV' y marcó una distancia clara entre los rumores y la realidad del emprendimiento digital.