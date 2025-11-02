Josimar llena de elogios a María Fe Saldaña en medio de escándalo con su 'prima': "Una mujer maravillosa"

El salsero Josimar Fidel volvió a acaparar titulares, pero esta vez por un motivo emotivo. En medio del escándalo que lo relaciona con Verónica González, quien asegura estar esperando hijos suyos pese a su relación con María Fe Saldaña, el artista apareció en el programa 'Esta Noche' con La Chola Chabuca y habló abiertamente sobre el amor y apoyo que recibe de su familia.

Josimar elogia a María Fe Saldaña

Durante la entrevista, Josimar no pudo contener la emoción al escuchar un mensaje de su actual pareja, María Fe Saldaña. La joven destacó el compromiso que ambos mantienen con su familia y cómo han logrado formar un equipo sólido a pesar de las dificultades mediáticas.

"Tú sabes que no soy buena para estas cosas, pero no quise dejar de hacerlo porque, con las responsabilidades, los hijos y el trabajo, a veces olvidamos lo importante que compartimos. Quiero agradecerte por el gran equipo que hemos formado y por cómo sostenemos a nuestra familia. Estoy orgullosa de ti y de tu talento", expresó María Fe, dejando en claro que continúa a su lado pese a las controversias.

Josimar, por su parte, no escatimó elogios hacia su pareja. Destacó su entrega y el papel fundamental que cumple en la crianza de sus hijos.

"Es el amor de mi vida, la mujer que me espera en casa, la mujer que cría a mis hijos y lo hace muy bien. Una mujer muy maravillosa. Me apoya en todos los emprendimientos que hago, ella es la dura en la casa, la patrona", afirmó, mostrando su profundo agradecimiento y admiración.

Josimar se emociona al escuchar a sus hijos

El momento más emotivo de la entrevista llegó cuando Josimar escuchó palabras de afecto de sus hijos, quienes le expresaron orgullo y cariño en medio de la turbulencia mediática. Visiblemente conmovido, el cantante confesó que sus hijos son su mayor fuente de motivación y refugio.

"Mis hijos son mis adoraciones, son la fuerza que me da energía cada día para seguir adelante. Son mi familia, son mi vida... Yo solo quiero llegar a casa para estar con ellos y, cuando llego, no quiero salir a ningún lado", expresó entre lágrimas, mostrando su lado más humano y sensible ante la audiencia.

Este momento permitió ver otra faceta del artista, alejada del escándalo que lo ha rodeado en los últimos meses, y centrada en el valor de la familia y el amor que siente por quienes lo acompañan día a día.

Josimar Fidel ha demostrado que, más allá de los escándalos, su prioridad es el amor y la estabilidad de su familia. Las palabras de sus hijos y de María Fe Saldaña refuerzan la importancia de mantener un vínculo sólido, donde el respeto y la admiración mutua prevalecen.