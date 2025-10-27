¿Su nueva pareja? John Kelvin se lució muy cariñoso con Alexa Samamé en un concierto

Hace unos días, John Kelvin fue captado en estado de ebriedad siendo retirado de un local nocturno, pero el último fin de semana fue captado con una joven conocida de la farándula. Al parecer, el cantante de cumbia estaría comenzando una nueva relación al lado de Alexa Samamé.

John Kelvin junto a Alexa Samamé

Durante el último fin de semana, el programa de 'Magaly TV: La Firme' captó a John Kelvin abrazando a Alexa Samamé. Como se recuerda, la joven saltó a la fama por haber sido la amante de la entonces pareja de Pamela Franco hace dos años. Ahora, la chica apareció al lado de un nuevo cumbiambero y Magaly la critica.

"Ella quiere ser fan, no importa de quien cumbiambero, pero ella quiere ser la presidenta del club de fans. Para mirar con admiración a John Kelvin hay que vivir bien fuera de la realidad ¿no? para enamorarse de un hombre con esos antecedentes y con todo lo que vamos viendo de él", expresó.

En las imágenes emitidas por el programa se puede ver cómo ambos estuvieron juntos en un concierto y después, la joven lo acompañó durante algunas grabaciones para sus redes sociales. Aunque, llamó la atención la forma en que miraba al cantante como si estuviera muy ilusionada.

Esto fue muy criticado por Magaly Medina, quien señaló que debido a los antecedentes de agresión física de John Kelvin hacia varias de sus exparejas, sería una persona no confiable, pero la jovencita habría ignorado todas las denuncias para empezar a salir con él aparentemente.

Niega haber estado ebrio

En el programa 'Todo se Filtra', John Kelvin fue entrevistado durante un concierto realizado el último fin de semana. Es así como el cantante de cumbia niega que haya estado ebrio cuando fue captado siendo retirado de un local de San Martín de Porres. Incluso, afirma que estaba muy cansado y lo grabaron durmiendo, no pasado de copas.

"No, yo estaba cansado. Había trabajado todo el día y no dormí nada, ni siquiera almorcé y me ganó el sueño y me quedé dormido un rato. Siempre he cabeceado, yo soy dormilón. Mis sueños no son constantes y me cuesta mucho dormir porque soy bohemio, y mi trabajo es de noche", expresó el cantante.

De esta manera, John Kelvin trata de negar la situación bochornosa ante los medios, pero Magaly Medina no le cree. Además, la conductora de TV manda advertencia a Alexa Samamé tras ser captada muy cariñosa con el cantante de cumbia en un concierto.