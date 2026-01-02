Mario Hart sorprende al iniciar el año cantando en concierto: "Haciendo lo que me gusta"

Mario Hart arrancó el 2026 de una forma muy especial: sobre un escenario, cantando y frente al mar. El cantante sorprendió a sus seguidores al presentarse en un concierto realizado en Dunas Colán Club, en Piura, donde dio la bienvenida al Año Nuevo rodeado de música, buena vibra y el cariño del público.

Mario Hart inicia el 2026 cantando en show

A través de sus redes sociales, Mario Hart compartió un video de su presentación frente a la playa en Dunas Colán Club, en Piura. En las imágenes se le ve cantando con soltura, disfrutando el momento y acompañado por un público.

El exchico reality dejó claro que este nuevo año quiere vivirlo conectado a lo que más le apasiona. Junto al video, Mario Hart escribió un mensaje que reflejó su alegría por empezar el año de esta manera.

"Qué rico empezar el año haciendo lo q me gusta! Q sea un gran año para todos!!!! GRACIAS COLAN! Gracias a mi Team! Paúl Gonzales, DJ Pinino, DJ Gio, Christian Sakata, César Bravo. Mención especial para mi nueva filmmaker Korina Rivadeneira", publicó, agradeciendo a su equipo y a las personas que hicieron posible el show.

En el clip también apareció una frase que llamó la atención de sus seguidores. Para muchos, ese mensaje fue una clara señal de que Mario Hart continuará apostando por la música durante este nuevo año.

"Y el 2026 empezó sonando así...", se lee en el video donde el conductor cantó diversos temas de su repertorio.

Durante el concierto, el cantante interpretó varios de los temas más conocidos de su repertorio. Canciones como "Yo no fui", "Dispuesta", "Tal para cual" y "Ponte bonita" fueron parte del show y fueron cantadas por los asistentes, quienes disfrutaron de una noche distinta, con música en vivo y el mar como fondo.

El escenario frente a la playa le dio un toque especial a la presentación. La brisa, el sonido de las olas y la música crearon un ambiente relajado y festivo, ideal para recibir el Año Nuevo.

El apoyo incondicional de Korina Rivadeneira

Uno de los mensajes que más llamó la atención fue el de su esposa. Tras el concierto, Korina Rivadeneira no dudó en felicitar a Mario Hart públicamente.

"¡Estuviste espectacular!", escribió, dejando en claro el orgullo y apoyo que siente por su pareja en cada presentación.

Korina Rivadeneira felicita a Mario Hart. (Captura de pantalla)

Los seguidores del cantante también reaccionaron rápidamente. En los comentarios, muchos resaltaron lo feliz que se le ve, su energía en el escenario y lo bien que empezó el 2026.

En conclusión, con este concierto en Colán, Mario Hart dio el primer paso musical del 2026 de una manera positiva y llena de emoción. Cantar frente al mar, rodeado de su equipo, su público y el apoyo de su esposa, marcó un inicio de año distinto. El artista dejó claro que seguirá haciendo lo que le gusta y conectando con sus seguidores a través de la música.