John Kelvin niega haber estado ebrio cuando fue retirado de local: "Estaba cansado y me ganó el sueño"

Hace unos días, John Kelvin fue captado en un bochornoso hecho donde fue retirado de un local de SMP tras haber realizado un aparente escándalo en estado de ebriedad. Ante esto, el cantante de cumbia niega tal hecho y que no estaba pasado de copas, sino cansado.

John Kelvin niega haber estado ebrio

En el programa 'Todo se Filtra', John Kelvin fue entrevistado durante un concierto realizado el último fin de semana. Es así como el cantante de cumbia niega que haya estado ebrio cuando fue captado siendo retirado de un local de San Martín de Porres. Incluso, afirma que estaba muy cansado y lo grabaron durmiendo, no pasado de copas.

"No, yo estaba cansado. Había trabajado todo el día y no dormí nada, ni siquiera almorcé y me ganó el sueño y me quedé dormido un rato. Siempre he cabeceado, yo soy dormilón. Mis sueños no son constantes y me cuesta mucho dormir porque soy bohemio, y mi trabajo es de noche", expresó el cantante.

Entrevista a John Kelvin en Todo se Filtra pic.twitter.com/MiZC7Ag94w — Yulissa2024 (@Yulissa20221723) October 28, 2025

Después de la entrevista, el artista de cumbia también respondió al ser cuestionado por su relación actual con la madre de sus hijos. Es así como señaló que todo iría bien con Dalia Durán.

¿Qué pasó en el local de SMP?

Durante el programa 'Magaly TV La Firme', la conductora de TV informó que el pasado miércoles 22 de octubre le llegaron imágenes a su 'chismefono' donde se veía a John Kelvin en aparente estado etílico. Así mismo, el cantante de cumbia fue retirado momentos después por supuestamente haber realizado un escándalo.

En un video posterior se puede escuchar al artista revelando que nunca antes lo habían botado de aquella manera de un local nocturno, pero que no le importaba e incluso, le causaba risa minimizando el hecho por completo. Aunque, no se pudo ver qué acción habría hecho para ser retirado del lugar con seguridad de por medio.

Ante las imágenes transmitidas en su programa, Magaly no dudo en criticarlo de manera inmediata señalando que hace unos meses el cantante de cumbia pregonaba haber cambiado y acercado a Dios, pero todo parecería indicar lo contrario.

De esta forma, John Kelvin fue captado pasando un bochornoso suceso por haber estado ebrio aparentemente, pero ahora él lo niego por completo. Incluso, señala que no se caía por estar pasado de copas, sino porque estaba cansado por su trabajo y que incluso se quedó dormido por un rato.