RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¿Estaba sobrio?

John Kelvin niega haber estado ebrio cuando fue retirado de local: "Estaba cansado y me ganó el sueño"

En una entrevista, John Kelvin salió a negar que haya estado ebrio cuando lo retiraban de un local de SMP y que solo tenía sueño por haber trabajado mucho.

John Kelvin niega haber estado ebrio cuando fue retirado de local
John Kelvin niega haber estado ebrio cuando fue retirado de local (Composición Karibeña)
27/10/2025

Hace unos días, John Kelvin fue captado en un bochornoso hecho donde fue retirado de un local de SMP tras haber realizado un aparente escándalo en estado de ebriedad. Ante esto, el cantante de cumbia niega tal hecho y que no estaba pasado de copas, sino cansado. 

John Kelvin niega haber estado ebrio

En el programa 'Todo se Filtra', John Kelvin fue entrevistado durante un concierto realizado el último fin de semana. Es así como el cantante de cumbia niega que haya estado ebrio cuando fue captado siendo retirado de un local de San Martín de Porres. Incluso, afirma que estaba muy cansado y lo grabaron durmiendo, no pasado de copas. 

"No, yo estaba cansado. Había trabajado todo el día y no dormí nada, ni siquiera almorcé y me ganó el sueño y me quedé dormido un rato. Siempre he cabeceado, yo soy dormilón. Mis sueños no son constantes y me cuesta mucho dormir porque soy bohemio, y mi trabajo es de noche", expresó el cantante. 

Después de la entrevista, el artista de cumbia también respondió al ser cuestionado por su relación actual con la madre de sus hijos. Es así como señaló que todo iría bien con Dalia Durán. 

Asmir Young puso una denuncia contra su expareja Jorge Gallardo por agresión física: "No es la primera vez"
Lee también

Asmir Young puso una denuncia contra su expareja Jorge Gallardo por agresión física: "No es la primera vez"

¿Qué pasó en el local de SMP?

Durante el programa 'Magaly TV La Firme', la conductora de TV informó que el pasado miércoles 22 de octubre le llegaron imágenes a su 'chismefono' donde se veía a John Kelvin en aparente estado etílico. Así mismo, el cantante de cumbia fue retirado momentos después por supuestamente haber realizado un escándalo. 

En un video posterior se puede escuchar al artista revelando que nunca antes lo habían botado de aquella manera de un local nocturno, pero que no le importaba e incluso, le causaba risa minimizando el hecho por completo. Aunque, no se pudo ver qué acción habría hecho para ser retirado del lugar con seguridad de por medio. 

Ante las imágenes transmitidas en su programa, Magaly no dudo en criticarlo de manera inmediata señalando que hace unos meses el cantante de cumbia pregonaba haber cambiado y acercado a Dios, pero todo parecería indicar lo contrario. 

Rosángela Espinoza responde a sus excompañeros de 'EEG': "Gente falsa e hipócrita"
Lee también

Rosángela Espinoza responde a sus excompañeros de 'EEG': "Gente falsa e hipócrita"

De esta forma, John Kelvin fue captado pasando un bochornoso suceso por haber estado ebrio aparentemente, pero ahora él lo niego por completo. Incluso, señala que no se caía por estar pasado de copas, sino porque estaba cansado por su trabajo y que incluso se quedó dormido por un rato. 

Temas relacionados Ebrio John Kelvin local niega retirado

Siga leyendo

Lo Más leído

Melissa Klug sorprende al someterse a cirugía estética tras ruptura con Jesús Barco: "Estoy tuneada"

Madre de Jesús Barco se pronuncia tras separación con Melissa Klug: "Se arreglarán cuando mi hijo venga"

Jesús Barco rompe su silencio con curioso mensaje en redes tras ruptura con Melissa Klug ¿Qué dijo?

Macarena expone chat de ex de Said que probaría que se metió en su relación: "Me juraba que te dejaba"

Rosángela Espinoza lanza su CV a la TV tras eliminación de 'EEG': "Estoy disponible para otro programa"

últimas noticias
Karibeña