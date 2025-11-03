RADIO KARIBEÑA EN VIVO
'Prima' de Josimar revela que llegó a un acuerdo económico con el salsero: "No va a reconocer a los niños"

A través de una entrevista, Verónica salió a contar todo tras la negación de Josimar hacia sus niños y afirma que ambos llegaron a un acuerdo económico.

03/11/2025

Durante el último fin de semana, Josimar negó rotundamente ser el padre de los mellizos que espera Verónica González, más conocida como la 'prima'. Ahora, la joven ha decidido contarlo todo afirmando que llegaron a un acuerdo económico, pero no legal. 

El acuerdo que llegó con Josimar

Por medio del programa 'Magaly TV: La Firme', la 'prima' de Josimar se comunicó directamente con sus reporteros para despotricar con el salsero tras su aparición en la televisión. Así mismo, reveló que llegó a un acuerdo económico con el salsero, pero no los reconocerá legalmente para mantener a su familia con María Fe Saldaña

"Nosotros hemos llegado a un acuerdo, que él se va hacer responsable económicamente, pero no legalmente. Él no va a reconocer a los niños para no buscarse problemas con su familia. lo que sí tengo claro es que si llegamos a un acuerdo tampoco es para que diga cosas tan despectivas", expresó. 

La venezolana cree que el peruano no quiere reconocerlos por diversos temas como la herencia entre todos sus hijos. Así mismo, reveló que en más de una ocasión Josimar le habría propuesto que siga con 'su mentira'. 

"Me imagino que no quiere reconocerlos por el tema de sus otros hijos, familia, herencia, no sé al final. Quiere mantener que todo es mentira, que soy una loca. Me dijo por favor di que el embarazo no, mira yo te doy dinero y hacemos esto", agregó. 

La 'prima' cuenta por qué aceptó

Después, Verónica González señala trató de entenderlo que sus hijos fueron fruto de un desliz y que no quería perder a su familia. Aunque, le dejó en claro que no piensa mentir nuevamente por él y expondrá todo. 

"Si claro que acepté, yo le dije que estaba bien que no pasaba nada, que fue un error, no soy quien para juzgarlo a él y que lo dejáramos así, que el tiempo ya lo diría todo. Yo lo entiendo a él, no quiere perder a su familia. Él en su mente es mentira y él me está rogando que mantenga esa versión. Di que te lo inventaste por fama, yo no voy hacer eso", dijo.

De esta manera, la 'prima' de Josimar se mantiene firme que los mellizos que espera son de él y que aceptó que no fueron reconocidos legalmente. Así mismo, señaló que llegaron a un acuerdo económico solamente para que así el salsero no pierda a su familia. 

