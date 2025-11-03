Hermano de Ana Siucho marca distancia con Edison Flores tras separación: "Hay cosas que no me parecen"

Por medio de sus redes sociales, Edison Flores anunció el fin de su relación amorosa con Ana Siucho tras tener dos hijas. Como se recuerda, el hermano de Ana tenía una amistad muy cercana con el pelotero, pero ahora habría tomado la decisión de alejarse.

¿Edison Flores y Roberto Siucho no son amigos?

En una entrevista con 'Amor y Fuego', Roberto Siucho fue captado en un evento donde fue consultado sobre la actual situación de su hermana Ana con Edison Flores. El pelotero era muy cercano al hermano de su esposa, pero la familia habría tomado partido en la separación.

"El 'oreja' es mi amigo, fue mi amigo, por circunstancias de repente se entiende su punto, pero bueno, yo soy más familia, voy a tirar más por mi familia, hay unas cosas que no me parecen, pero le deseo lo mejor", expresó.

Al ser consultado sobre la separación de su hermana con el pelotero de Cienciano y cuál habrían sido las razones del fin de su matrimonio, no quiso dar muchos detalles.

"No puedo hablar, es tema de pareja, los terceros sobran. Al 'oreja' le tengo un gran aprecio, le deseo lo mejor y al final creo que si ellos ya decidieron hacer su vida por su lado, merecen ser felices", dijo. Además, expresó que siempre tendrá un vínculo con el pelotero por sus sobrinas: "No tengo ni un problema y creo que siempre vamos a tener un vínculo familiar".

Sobre el vínculo con 'Chibolín'

Así mismo, Roberto también comentó sobre la situación que involucró a su familia con los problemas judiciales con el exconductor Andrés Hurtado. El hermano de Ana Siucho comentó que todo se viene solucionando de manera legal.

"Yo de eso no hablo, las autoridades correspondientes se encargan de eso. Todo está por una vía legal y bueno, nosotros estamos yendo con la verdad y nada más. El que no la debe, no la teme. Estamos yendo con la verdad y ojalá se haga justicia porque sí nos hicieron daño. Que las autoridades que están encargadas sabrán cómo actuar", acotó.

De esta manera, la familia de Ana Siucho habría tomado la decisión de estar al lado de la madre de familia tras separarse de Edison Flores. Por el momento, no se ha revelado la razón de su rompimiento, pero Roberto expresó que ha marcado su distancia con el pelotero de Cienciano, pero siempre tendrán ese vínculo familiar por sus dos sobrinas.