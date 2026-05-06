Aixa Sosa arremete contra Dailyn Curbelo por coqueteos con Mauricio Diez Canseco: "No es nadie"

Dailyn Curbelo y Aixa Sosa protagonizan un nuevo enfrentamiento mediático a raíz de su vínculo con Mauricio Diez Canseco. La cantante cubana no dudó en lanzar duras críticas contra la argentina, a quien calificó de hipócrita, mientras que Sosa no se quedó callada y la acusó de haber coqueteado con su actual pareja, avivando aún más la polémica.

Aixa Sosa explota contra Dailyn Curbelo

Como se recuerda, el conflicto tiene origen en declaraciones pasadas de Aixa Sosa, quien, aunque afirmó tener una buena relación con Dailyn Curbelo, señaló que no se sentía cómoda con la cercanía que esta mantenía con Mauricio Diez Canseco. Esto generó el malestar de la cubana, quien en una reciente entrevista volvió a mostrarse cercana al padre de sus hijos.

Estas imágenes no cayeron bien en la modelo argentina, quien aseguró que ya conocía la actitud cercana y coqueta de la cubana con el empresario, por lo que volvió a cuestionar su comportamiento.

"Ella siempre fue así con él, así que no me extraña que se abracen y Mauricio nunca me respetó. Así que no me parece extraño que se abracen y que pueda llegar a salir hasta que están en un 'telo' los dos", declaró para 'Magaly TV: La Firme'.

Aixa Sosa señaló que le dio oportunidades para que la situación mejore, pero remarcó que no considera a Dailyn su amiga y que el respeto debía venir de su pareja. Sin embargo, también insinuó que la cubana estaría aprovechando el conflicto para ganar notoriedad.

"Ella no es mi amiga, así que puede tranquilamente acostarse con él. El respeto tiene que venir de mi pareja, no de una 'X' que quiere, con 50 años, remontar su carrera. Ella para mí no es nadie", expresó.

Cabe resaltar que, aunque no brindó más detalles sobre su relación actual con el 'pizzero', la argentina publicó en redes sociales que estaría buscando un nuevo departamento, lo que dejó entrever que ya no estaría viviendo con Mauricio.

Dailyn Curbelo molesta con novia de 'pizzero'

Dailyn Curbelo habló con 'Magaly TV: La Firme' sobre su relación con Aixa Sosa, novia del 'pizzero' Mauricio Diez Canseco. Durante la conversación, la cubana expresó su incomodidad por la actitud de la argentina, a quien acusó de haber mostrado una postura distinta en privado y en público respecto a ella.

"A mí lo que no me gusta es la hipocresía, yo soy muy frontal, si no me caes bien no me caes. Que ay, que linda, te quiero mucho y después me siento en un set a rajar de ti. Eso sí no me gusta", comentó.

En conclusión, el enfrentamiento entre Dailyn Curbelo y Aixa Sosa por Mauricio Diez Canseco sigue intensificándose, con fuertes acusaciones. Mientras la polémica crece, la situación también deja entrever un posible quiebre en la relación de la argentina con el empresario.