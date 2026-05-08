Hermano de Christian Cueva manda indirecta a Pamela López: "El cariño verdadero no se compra"

El pasado 7 de mayo, el hijo de Christian Cueva y Pamela López cumplió un año más de vida. Es así como la influencer reveló que aparentemente el 'Aladino' no habría ido a visitar a su pequeño, pero ahora el hermano del futbolista decidió responderle con todo.

Hermano de Christian Cueva responde a Pamela López

A través de sus redes sociales, Marcial Cueva decidió mandar un mensaje para su sobrino por su cumpleaños con una foto de ambos juntos. Así mismo, no dudó en mandar una indirecta hacia Pamela López tras revelar en el programa 'La Granja VIP' que aparentemente el padre de su hijo no lo ha llamado ni visitado por su cumpleaños.

Es así como el hermano de Christian Cueva utilizó sus redes para señalar que el verdadero cariño no se compra con dinero y se gana con las acciones.

"Podrán poner distancia, excusas y todas las trabas del mundo, pero el cariño verdadero no se compra en la vuelta de la esquina, se gana con amor, paciencia y acciones. La sangre, aunque a algunos les incomode, siempre encuentra la manera de seguir presente", expresó.

Pamela López se reencuentra con su hijo

Durante la emisión del programa 'La Granja VIP', Pamela López fue llamada a un lado por 'Cri Cri' donde le contó que tenía una visita muy especial. Es así como la influencer corrió inmediatamente a llevarle un panquecito que hizo en el reality, un adorno de madera y un peluche de su pareja Paul Michael.

Así mismo, Pamela López le contó a sus compañeros que le preguntó a su pequeño si saldría con su papá hoy, pero le dijo que no lo ha llamado ni visitado. Tras revelar esto, rompió en llanto al mencionar que sus niños solo la tendrían a ella, y no contaría con Christian Cueva como padre.

"Le dije '¿hoy día vas a salir con tu papá?'. Y me dijo 'no, no me ha llamado'. '¿Pero te ha ido a ver?'. 'No, tampoco'. Por eso te digo que solo me tiene a mí. Ni en Navidad fue a verlos, solo me tienen a mí porque sé que la otra parte no cuento", añadió.

De esta manera, Pamela López acusa a Christian Cueva de no visitar a su hijo por su cumpleaños mientras ella está en un reality de convivencia. Ahora, el hermano del 'Aladino' salió a defenderlo señalando que el amor no se compra, sino se gana con acciones.