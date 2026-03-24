Magaly sorprende al decirle a Alejandra Baigorria que la llame tras ampay de Said Palao: "Le cuento todo"

Magaly Medina sigue hablando del ampay de Said Palao y Mario Irivarren en Argentina. Esta vez, la conductora aseguró en pleno programa que tiene más información sobre todo lo que pasó en ese viaje y hasta propuso a Alejandra Baigorria que la llame para revelarle lo que sabe.

Magaly Medina envía mensaje a Alejandra Baigorria

Magaly Medina volvió a encender la polémica tras el ampay de Said Palao en Argentina. La conductora aseguró en vivo que tiene más información sobre lo ocurrido y sorprendió al invitar a Alejandra Baigorria a llamarla para contarle todo lo que sabe.

Todo pasó durante la última edición de su programa "Magaly TV La Firme", cuando se comentaba el escándalo del viaje. Ahí, la 'Urraca' dejó claro que lo visto en televisión sería solo una parte de la historia y que hay detalles que aún no han salido a la luz. Magaly no se guardó nada y lanzó un comentario que rápidamente llamó la atención del público.

"Pía tú eres una mujer de experiencia, que la huele. ¿Saben cómo se tomaba fotos Said?, ¿No se acuerdan? Ay Pía yo te voy a contar lo que yo sé y no puedo decir, te voy a contar para que no creas lo que están diciendo por ahí porque tratan de lavarle la cara", expresó en referencia a María Pía Copello y sus comentarios sobre el ampay.

Con esas palabras, dejó entrever que existiría información más fuerte que, por ahora, no puede revelar en televisión. Pero eso no fue todo. Magaly también se dirigió directamente a Alejandra Baigorria y le hizo una invitación que dejó a todos en shock.

"Si quiere Alejandra que también me llame, yo le cuento todo. Aquí le contamos exactamente todo, que por una cuestión de proteger mi fuente, de proteger todo el material recabado, no lo puedo decir públicamente", afirmó.

La conductora explicó que no puede dar detalles al aire porque debe cuidar sus fuentes, pero dejó claro que tiene más información guardada. Este mensaje generó todo tipo de reacciones en redes sociales, donde muchos se preguntan qué más habría detrás del famoso "Operativo Argentina".

Habla de las chicas del yate y manda mensaje a Onelia

Otro punto que generó polémica fue cuando Magaly habló de las mujeres que aparecieron junto a Said y Mario en las imágenes. Sin filtros, la conductora aseguró que ellas no darán declaraciones y explicó el motivo.

"Ellas no van a hablar. Imagínese por qué razones. Ustedes saben que esas chicas son contratadas. Vayan a ver sus Instagram y se van a dar cuenta", comentó.

Estas palabras encendieron aún más el tema y aumentaron las dudas sobre lo que realmente ocurrió en ese viaje. Magaly no solo habló de Alejandra, también mencionó a Onelia Molina y le pidió que le diga la verdad a la empresaria.

"Ayúdala y cuéntale todo lo que tú sabes, porque tú debes saber mucho. Cuéntale y hazle un favor", dijo. Además, fue más directa al señalar: "Así como esos sacavuelteros se tapan todos y siguen un guion, tú todo lo que sabes, dile... Va a tener más motivos para dejarlo".

Por si fuera poco, la 'Urraca' adelantó que lo más fuerte aún no se ha visto. Según anunció, su programa presentará una nueva revelación muy pronto.

"Lo que sí puedo anunciarles para el día de mañana es esto: una revelación que pondrá de cabeza a los protagonistas del operativo Argentina... Nosotros podemos ser exitosos, pero a veces hay partes que no hemos sanado y nos hacen tener que, a veces, salvar a la humanidad completa, y ese no es nuestro destino, querida Alejandra. Ojalá lo de mañana te haga abrir los ojos mejor", advirtió.

En conclusión, el escándalo de Said Palao sigue creciendo y ahora Magaly Medina asegura que tiene más pruebas que podrían cambiar todo. Incluso invita a la esposa de Said Palao a tener una llamada para contarle más cosas. Mientras Alejandra Baigorria aún no toma una decisión, la expectativa aumenta. Todo indica que esta historia todavía tiene más capítulos por contar.