Mónica Cabrejos fulmina a Said Palao tras ampay con mujeres en Argentina: "¿Para qué te casas?"

El reciente ampay que involucra a Said Palao y Mario Irivarren en Argentina junto a otras chicas ha vuelto a poner en el ojo público las relaciones de los chicos reality. En medio de la polémica, Mónica Cabrejos se pronunció sin filtros y dejó clara su postura en el programa "Magaly TV: La Firme"

Mónica Cabrejos cuestiona a Said Palao

Mónica Cabrejos no tuvo reparos en criticar duramente a Said Palao tras el ampay, señalando que su comportamiento refleja inmadurez y un enfoque machista sobre la vida en pareja. Cabrejos, cuestionó que, siendo jóvenes atractivos opten por "lo fácil" y criticó que organicen eventos con mujeres contratadas para atender sus caprichos.

"A mí lo que me extraña es que le gusta lo fácil el harem, por eso te digo que es una práctica bien machista. No eran cuatro chicas con cuatro chicos, ellas quieren la foto, estar rodeadas de mujeres, que los toquen, los deseen y atiendan", señaló Cabrejos durante su intervención en el programa.

Además, la periodista puso en duda la sinceridad del compromiso de Palao con Alejandra Baigorria, recordando que el mismo combatiente admitió en varias entrevistas que se casaba más por cumplir el sueño de su pareja que por convicción personal.

"¿Para qué se casa Said si no quiere permanecer en un matrimonio monógamo?", reflexionó Cabrejos, enfatizando que la relación carece de una base sólida de compromiso.

La conductora también mencionó las advertencias previas de Macarena Vélez, quien había alertado a Baigorria sobre el comportamiento de Palao cuando todavía eran amigas. Cabrejos calificó la confianza de la empresaria como una "falsa ilusión", ya que esperó un cambio que, según su análisis, nunca se produjo.

Macarena Vélez habla sobre el escándalo

Por su parte, Macarena Vélez se pronunció a través de su TikTok, sobre toda la información que ha salido sobre Said Palao tras ampay en Argentina con mujeres y sus amigos de 'EEG'. Así mismo, la exchica reality reveló que al parecer Alejandra Baigorria pensó que había cambiado.

"No me sorprende nada de lo que ocurrió en ese ampay, a ella tampoco creo. O sea sí está sorprendida porque pensó que tal vez esa persona cambió o que el espíritu santo lo había cambiado, pero no hace magia", declaró.

Así mismo, la novia de Juan Ichazo señaló que cuando estaba con Said Palao, le fue infiel y le contó todo esto a la empresaria de Gamarra, pero aún estuvo con él, algo que nunca imaginó.

"Como les dije, yo a esa persona (Alejandra Baigorria) le dije como un tipo de advertencia porque se lo conté tantos años atrás antes de que lo eligiera (a Said), que no pensé que iban a estar. Advertí, pero creo que lo tomaron de otra manera porque pensaron que era el premio mayor y ahí está", agregó.

En conclusión, el ampay de Said Palao y Mario Irivarren en Argentina reavivó el debate sobre fidelidad y responsabilidad emocional en los realities. Mónica Cabrejos criticó la inmadurez y el machismo detrás de estos actos, mientras Macarena Vélez recordó advertencias ignoradas.