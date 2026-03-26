Macarena Vélez lanza dardo a Alejandra Baigorria tras ampay de Said Palao: "Sorprendida no, dolida sí"

Macarena Vélez volvió a estar en boca de todos luego de lanzar un fuerte comentario sobre Alejandra Baigorria tras el escándalo por el ampay de Said Palao. La exchica reality no se quedó callada y contó que, cuando aún eran a migas, le contó a la empresaria sobre su experiencia con el modelo. Sin embargo, según dijo, sus palabras no fueron tomadas en cuenta.

Macarena Vélez la manda su chiquita a Alejandra Baigorria

Macarena Vélez sorprendió al hablar sin filtros sobre Alejandra Baigorria tras el escándalo por el ampay de Said Palao en Argentina. La exchica reality dejó entrever que la empresaria ya tenía advertencias sobre el comportamiento de su pareja y no dudo en mandarle un dardo.

Macarena reveló que en su momento fue sincera con Alejandra, porque pensaba que tenían una amistad real. Por eso, decidió contarle su experiencia con Said. Sin embargo, pese a esa conversación, Alejandra decidió seguir adelante con su relación y apostar por el chico reality.

"A la señora en su momento cuando yo pensaba que quizás había una amistad un poco más real, le comenté obviamente todo lo que me sucedió a mí", dijo. "Pasó un tiempo y decidió estar con esta persona, o sea, entonces sorprendidos no creo que estén", agregó, dejando en claro que para ella esto no es algo nuevo.

Sus palabras generaron bastante comentario en redes, donde muchos recordaron la historia entre Macarena y Said. La exchica reality también habló sobre cómo cree que se siente Alejandra en este momento, luego de todo lo que se ha visto.

"Lo que sí, obviamente le debe de chocar o de doler, ¿no? Porque al final ya tiene creo que bastante tiempo con esta persona y se descubrió gracias a Magaly algo que al parecer no es de una sola vez", comentó.

Con esta frase, Macarena dejó una fuerte idea: que lo ocurrido no sería un hecho aislado. Esto hizo que el tema vuelva a encenderse en la farándula, ya que muchos comenzaron a cuestionar si realmente Alejandra ya sabía cómo era Said.

Magaly Medina también opina

Por su parte, Magaly Medina también dio su punto de vista sobre lo ocurrido y lo que dijo Macarena. La conductora sugirió que, por su cercanía con el entorno de Said Palao, ella tendría cierta idea de su comportamiento.

"Supongo que ella que frecuenta este grupo de guerreritos, que es amiga de muchos de ellos, algún conocimiento tendrá, algo habrá escuchado, pero dice que en cuando eran amigas ella y Alejandra cuando se conocían, pues le contó todo lo que había pasado ella con Said Palao. Así que dice: 'Sorprendida no debe estar, dolida sí'", señaló Magaly.

Pero también dejó otra reflexión sobre el tema. La conductora analizó la situación desde su experiencia en este tipo de casos, enfocándose en las expectativas que muchas veces se tienen en una relación.

"Yo pienso que sorprendida también porque creo que Alejandra le puso ganas, confianza y fe a Said Palao. Pensó que él se había transformado en otro hombre, que había dejado viejos hábitos y por amor era un hombre diferente. Porque a veces eso pensamos las mujeres ingenuamente, que los hombres van a cambiar por una", dijo.

En conclusión, Macarena Vélez lanzó un fuerte comentario contra Alejandra Baigorria al dejar entrever que ya conocía cómo era Said Palao. Sus palabras, sumadas a la opinión de Magaly Medina, han reavivado la polémica. Mientras tanto, el escándalo sigue creciendo y mantiene a la farándula atenta a cada nuevo detalle.