Alejandra Baigorria se quiebra tras críticas a sus negocios en medio de su crisis con Said Palao: "Eso es maldad"

Alejandra Baigorria vuelve al centro de la atención mediática tras su viaje a Miami, en medio de la controversia por el ampay de Said Palao en Argentina y los comentarios sobre su despedida de soltera en Colombia. A su regreso, la empresaria fue abordada por la prensa y respondió con contundencia a las críticas.

Alejandra Baigorria responde con dureza a cuestionamientos

Durante una reciente emisión del programa "Arriba Mi Gente", Alejandra Baigorria fue interceptada por los medios a su retorno de Estados Unidos. Lejos de esquivar las preguntas, la empresaria decidió enfrentar la situación y defender su posición frente a los comentarios que han circulado en su contra.

"Soy una mujer trabajadora independientemente de lo que pase en mi vida personal estoy perfectamente de acuerdo que tengan una opinión pero diferente es querer destruirme eso es maldad y porsiacaso no se me entrecorta la voz por lo que esta haciendo esa mujer al meterse con mi negocio al decir una obra social de un sol", expresó visiblemente afectada.

Sus declaraciones fueron interpretadas como una respuesta directa a críticas recientes, especialmente aquellas vinculadas a sus iniciativas empresariales y labores sociales. En ese sentido, Baigorria reafirmó su compromiso con su trabajo y dejó en claro que no permitirá que se ponga en duda su esfuerzo.

"A ver si se anima ella hacer una labor social...Yo seguiré sacando mis neegocios adelante y seguiré haciendo las obras sociales que tengo que hacer. Destruyanme haganme lo que quiere pero no se metan con mi negocio que es lo que más amo", añadió, marcando distancia de las opiniones que considera malintencionadas.

@rkt696 Alejandra Baigorria estalla tras críticas y lanza fuerte advertencia ♬ sonido original - rkt696

Evita hablar de su relación con Said Palao

En medio del revuelo, uno de los temas que más interés generó fue el estado de su relación con Said Palao. Sin embargo, Alejandra Baigorria optó por no profundizar en ese aspecto y dejó en claro que se trata de una decisión estrictamente personal.

Ante las consultas sobre una posible reconciliación o el futuro de su vínculo, la empresaria fue tajante y evitó dar mayores detalles, priorizando su privacidad.

"La vida no para, la vida no se acaba van a ser mis decisiones nada más y a nadie le tiene que interesar", afirmó, dejando entrever que manejará la situación lejos del escrutinio público.

Esta postura ha sido interpretada como una forma de proteger su intimidad en medio de una coyuntura mediática compleja, donde cada declaración genera nuevas reacciones.

En conclusión, el pronunciamiento de Alejandra Baigorria evidencia el momento delicado que atraviesa, tanto en el plano personal como mediático. Mientras las especulaciones continúan, la empresaria ha decidido centrarse en sus proyectos y marcar límites frente a lo que considera ataques injustificados.