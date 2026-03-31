Tammy Parra confirma que habló con Onelia Molina y habla de Diego: "Cada quien sabe lo que hizo"

Hace unos días, Onelia Molina reveló a los reporteros de Magaly que Tammy Parra le contó que la despedida de soltero de Said Palao en Colombia hubo más mujeres. Ante esto, la mexicana confirma que sí conversó con la odontóloga y habla de su ex Diego Rodríguez.

Tammy Parra sobre despedida de Said Palao

En una entrevista con un medio internacional, Tammy Parra es consultada sobre las recientes declaraciones de Onelia Molina. La mexicana señala que efectivamente la peruana es su amiga, pero no sabía que se habían revelado la conversación que tuvieron.

"En su momento hablé con Onelia porque es mi amiga, no sabía que filtraron cosas y yo estoy en una nueva relación, trato de respetar lo anterior y no repetir errores nada más, no hablaría mal de una relación pasada", declaró.

Así mismo, la influencer trató de no hablar sobre la razón de su separación con Diego Rodríguez, pero no descartó que fue por infidelidad en la despedida de soltero de Said Palao en Colombia en 2025.

"¿No podrías asegurar si hubo o no una infidelidad de Diego?", le pregunta el reportero, y ella responde: "Cada quien sabe lo que hizo, no me gustaría hablar de eso en realidad. Trato de llevar mi vida amorosa más privada, entonces lo que pase o no en una relación, eso se queda ahí".

¿Qué contó Onelia?

Todo salió a la luz luego de las declaraciones de Onelia Molina, quien aseguró que la mexicana Tammy Parra tenía pruebas claras de lo ocurrido en ese viaje. La información rápidamente generó revuelo en redes y volvió a poner el tema en boca de todos.

"Ella encontró en el iPad de Diego Rodríguez. Ella tenía la forma de abrir... porque tenía la contraseña y lo abrió y se enteró de todo y vio videos y vio todo y por eso le termina a Diego Rodríguez", explicó Magaly Medina en el programa.

Según lo contado, Tammy se enteró porque accedió directamente al iPad de su entonces pareja. Además, se mencionó que el ampay de Argentina no sería un caso aislado. Según el mismo relato, algo similar habría ocurrido en otro viaje a Colombia.

De esta manera, la influencer Tammy Parra confirma que sí conversó con Onelia Molina y no negó que haya sido mentira lo que le contó sobre viaje de los chicos a Colombia. Así mismo, tampoco descartó que el fin de su relación con Diego Rodríguez por infidelidad de aquel paseo.