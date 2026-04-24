Horóscopo de HOY, viernes 24 de abril: Predicciones en amor, dinero y salud para tu signo

Este viernes 24 de abril de 2026 llega con una energía especial para cerrar la semana con reflexión, decisiones importantes y cambios positivos. Las predicciones traen mensajes clave en el amor, el trabajo y la salud.

Horóscopo hoy viernes 24 de abril de 2026

El último día de la semana invita a pensar mejor antes de actuar, resolver temas pendientes y dejar atrás actitudes negativas. Algunos signos tendrán noticias inesperadas, mientras que otros deberán enfocarse en mejorar su actitud o tomar decisiones clave.

Además, la astróloga Soralla de los Ángeles recomienda mantener la calma, evitar discusiones y aprovechar este viernes para cerrar ciclos. La clave estará en actuar con inteligencia y no dejarse llevar por impulsos.

Aries (20 mar-19 abr):

Tu experiencia y buen criterio serán claves para llegar a acuerdos en el trabajo. Es momento de levantar el ánimo y confiar más en ti.

Tauro (20 abr-20 may):

Podrías tomar una decisión importante para tu futuro. Evita caer en el pesimismo y da lo mejor de ti en todo momento.

Géminis (21 may-21 jun):

Estás cargado de responsabilidades, pero todo esfuerzo tendrá su recompensa. Además, el día pinta muy bien en el amor.

Cáncer (22 jun-21 jul):

Estás en una buena etapa, no la arruines con malas actitudes. Alguien del pasado podría estar pensando en ti.

Leo (22 jul-22 ago):

A veces es necesario retroceder para avanzar mejor. Tienes cosas buenas a tu alrededor, escucha los consejos de alguien cercano.

Virgo (23 ago-22 set):

Un detalle familiar te dará una sorpresa agradable. Es un buen momento para recuperar cosas valiosas y renovar tu imagen.

Libra (23 set-22 oct):

Recibirás una revelación que te sorprenderá. Es un buen día para cumplir un deseo pendiente. Controla la ansiedad.

Escorpio (23 oct-22 nov):

Deja atrás rencores y emociones negativas. No te ayudarán a avanzar. Una persona especial querrá verte.

Sagitario (23 nov-22 dic):

Si cometiste un error, este es el momento de solucionarlo. No pierdas tiempo lamentándote y actúa.

Capricornio (23 dic-21 ene):

Habla con tu pareja o familia y aclara dudas pendientes. No dejes pasar el tiempo. Además, una amistad antigua podría necesitarte.

Acuario (22 ene-17 feb):

Maneja con calma los problemas que aparezcan. Piensa bien antes de decidir y evita gastar dinero innecesariamente.

Piscis (18 feb-19 mar):

Mejora tu actitud en el trabajo y mantén la calma. Evita herir a las personas que te quieren.

En conclusión, este viernes es ideal para cerrar la semana con decisiones claras, dejar atrás lo negativo y avanzar con una mejor actitud. Las oportunidades estarán presentes, pero dependerá de cada uno aprovecharlas con inteligencia. Recuerda que las estrellas orientan, pero tú decides cómo actuar.