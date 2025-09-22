Magaly narra su agradable experiencia en su viaje a París: "Los peruanos de fuera me quieren mucho"

Magaly Medina viajó hasta París para asistir al show que los Hablando Huevadas dieron en la Torre Eiffel. La conductora de ATV estuvo presente junto a su esposo, Alfredo Zambrano, y los peruanos que asistieron al espectáculo no dudaron en captar su llegada, por lo que ella se mostró muy agradecida de tener el respaldo del público.

Magaly cuenta detalles de su viaje a París

La conductora de Magaly TV, La Firme concedió una entrevista a un diario local, donde le consultaron sobre el gran respaldo que recibió por parte del público. La periodista se mostró muy agradecida y dijo que en todo momento mantuvo un perfil bajo para no opacar a los presentadores del show.

"Así es, me recibieron muy bien, los peruanos fuera del país me quieren mucho y eso me emociona bastante. Traté de pasar algo inadvertida para no robarles el show a los ahijados", declaró a Trome.

La periodista también fue consultada sobre el viaje con su esposo, ya que París es una ciudad muy romántica y símbolo del amor, lo cual Magaly confirmó y aprovechó para confesar que disfruta de sus vacaciones y escapadas fuera de Lima para reforzar su relación con Alfredo Zambrano.

"París es una ciudad que adoro, se respira amor. Para nosotros cada viaje es reencontrarnos y una nueva luna de miel", agregó.

Reportera de Magaly TV renuncia

La renuncia de la reportera Nathaly Julca al programa Magaly TV, La Firme, generó mucho revuelo, ya que se trataba de una de las voces más representativas a la hora de hacer promoción al programa y también en la narración de los reportajes que presenta el programa de espectáculos de ATV.

Magaly fue consultada sobre esta repentina renuncia y dejó en claro que nadie es indispensable en su equipo de trabajo, excepto ella. Además, dejó claro que todos son libres de trabajar o renunciar a un puesto, cuando lo consideren necesario y por los motivos que deseen.

Hace unos días, la reportera confesó en una entrevista que su salida estuvo motivada por un mal ambiente laboral, en referencia a que habrían diferencias con otros reporteros del programa. Aunque también resaltó que nunca tuvo un choque directo con Magaly Medina.

Días después, la conductora concedió una entrevista a un medio de comunicación, donde al ser consultada por la renuncia de su reportera, dijo que no le daba importancia, ya que no está renunciando su productor, sino solo "una reportera más".

Es así que, Magaly Medina disfrutó de un viaje especial a París, donde combinó el espectáculo de Hablando Huevadas con momentos románticos junto a su esposo. La conductora destacó el cariño de los peruanos en el extranjero y reafirmó que cada escapada fortalece su relación.