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Horóscopo de HOY, 29 de abril: Soralla de los Ángeles revela las predicciones en el amor para los 12 signos

Desde el programa 'Espacio Astral', Soralla de los Ángeles detalla cómo influirán los astros este miércoles 29 de abril según tu signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, miércoles 29 de abril.
Horóscopo de hoy, miércoles 29 de abril. (Composición: La Karibeña)
29/04/2026

Con el inicio de la temporada de Tauro, los astrólogos señalan una fase de renovación e impulso personal, ideal para ordenar prioridades y confiar en la intuición. Desde el programa 'Espacio Astral', Soralla de los Ángeles, comparte su horóscopo del martes 28 de abril con recomendaciones para afrontar retos y equilibrar la energía.

Horóscopo hoy martes 28 de abril

Aries (20 mar-19 abr) 

Conocerás el amor, será un día de encuentros amorosos. Si estás acompañado (a) momentos inolvidables al lado  de la pareja. 
Tu mejor amuleto es un ojo turco.

Tauro (20 abr-20 may) 

No hagas caso a chismes y habladurías, esto podría dañar tu relación. Si estás soltero (a) día de mucha diversión. Tu mejor amuleto un herraje

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Géminis (21 may-21 jun) 

En el amor mantén la tranquilidad y acomódate a nuevas situaciones. Si estás solito (a) conocerás a alguien. Tu mejor amuleto un cuarzo rosa.

Cáncer (22 jun-21 jul) 

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Tu relación va por buen camino, se aproxima un viaje. Si estás soltero (a) cuidado con las personas tóxicas. Tu mejor amuleto es un cuarzo ónix.

Leo (22 jul-22 ago) 

Grandes avances en tu relación, don  el uno para el otro, cada día la relación se vuelve más sólida. Si estás solito (a) recibirás una llamada.  Tu mejor amuleto es una llave. 

Virgo (23 ago-22 set) 

Alégrate vienen gratis momentos con tu pareja. Si estás solito (a) a llegado la hora de pensar solo en ti. Tu mejor amuleto el tetragrámaton.

Libra (23 set-22 oct) 

La energía de la luna, fluirá a tu favor día  de reconciliación. Si estás soltero (a) suelta el pasado y avanza. Tu mejor amuleto es un cuarzo turmalina. 

Escorpio (23 oct-22 nov) 

Solucionarás todos los inconvenientes en tu relación. Si estás soltero (a) aparecerá una persona muy especial. Tu mejor amuleto es una llave. 

Sagitario (23 nov-22 dic) 

No te quedes en casa sal a divertirte, conocerás el amor. Si estás acompañado (a) suelta el enojo y has las paces con la pareja. Tu mejor amuleto un hijo rojo.

Capricornio (23 dic-21 ene) 

Tendrás la oportunidad de encontrar a tu al alma gemela, no te sientas triste. Si estás con pareja pasarás buenos momentos. Tu mejor amuleto es un herraje. 

Acuario (22 ene-17 feb) 

Aparta todos esos miedos que te impiden ser feliz con tu pareja, no eches a perder tu relación. Si estás solito (a) ámate más. Tu mejor amuleto es un cuarzo jade. 

Piscis (18 feb-19 mar) 

Te espera un buen día en el amor, felicidades. Si estás soltero (a) y te interesa alguien decídete actuar  para averiguar si eres correspondido (a). Tu mejor amuleto un cuarzo rosa. 

En conclusión, Soralla de los Ángeles recuerda que los astros guían, pero la voluntad personal define el rumbo. La temporada de Tauro invita a soltar lo que no aporta, mantener la serenidad y aprovechar oportunidades. Usar amuletos para potenciar la energía positiva permitirá enfrentar el día con equilibrio y optimismo.

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