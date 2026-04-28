Said Palao pidió ausentarse de 'EEG' por motivos personales: "No me siento cómodo"

En las últimas semanas, Said Palao ha estado en medio de la polémica desde su ampay en Argentina y faltar el respeto a su matrimonio con Alejandra Baigorria. Ahora, ha sido cuestionado por participar en una competencia externa cuando tenía permiso en 'EEG' por lesión y habría pedido permiso nuevamente para ausentarse.

Quiso alejarse de 'EEG'

En el programa 'Esto es Guerra', la conductora Katia Palma decidió encarar a Said Palao por aparentemente haber hablado con el productor Peter Fajardo para renunciar. Ante esto, el esposo de Alejandra Baigorria decidió aclarar que no pidió renunciar, sino un permiso temporal.

"¿Has subido a renunciar? y el productor no ha aceptado tu renuncia", menciona Katia, y Said responde: "No ha sido un tema de renuncia, le pedí no estar en el programa porque no me sentía cómodo con muchas cosas, no solo dentro del programa, sino con temas personales que se lo comenté en estricto privado y le pedí un tiempo para no venir al programa".

Es así como el chico reality señala que solo pidió permiso para ausentarse, pero que no le otorgaron y por ello, está en el programa reality trabajando como todos los días.

"No quiso, llegamos a un acuerdo y ya, estoy trabajando y punto, no tengo nada más que aclarar", señaló.

Said Palao se enfrenta a Onelia Molina

Said Palao volvió a 'Esto es Guerra' y respondió a los cuestionamientos de sus compañeros por haber participado en el Ironman, pese a que días atrás se había ausentado del programa debido a una lesión en la espalda. En medio de su explicación, Onelia Molina fue captada riéndose y lanzando un comentario que fue interpretado como una indirecta hacia el esposo de Alejandra Baigorria.

"En la boca del mentiroso, lo cierto se hace dudoso", se ve que gesticula hacia la cámara del programa.

Ante ello, Said expresó su incomodidad por la actitud de su compañera y señaló que no comprende sus comentarios, asegurando que no ha tenido conflictos con ella. En ese sentido, pidió evitar este tipo de reacciones, ya que considera que pueden generar respuestas similares.

De esta manera, Said Palao parece estar incómodo tras los recientes hechos ocurridos no solo dentro del programa 'Esto es Guerra', sino también en el ámbito personal. En ese sentido, solicitó pedir permiso para ausentarse unos días con el productor Peter Fajardo, pero se lo negaron y decidió acudir con normalidad al trabajo.