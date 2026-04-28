Horóscopo de HOY, 28 de abril: Soralla de los Ángeles revela las predicciones en el amor para los 12 signos

Con el inicio de la temporada de Tauro, los astrólogos señalan una fase de renovación e impulso personal, ideal para ordenar prioridades y confiar en la intuición. Desde el programa 'Espacio Astral', Soralla de los Ángeles, comparte su horóscopo del martes 28 de abril con recomendaciones para afrontar retos y equilibrar la energía.

Horóscopo hoy martes 28 de abril

Aries (20 mar-19 abr)

Vivirá una jornada en la que la seducción podría generar complicaciones. El signo deberá aclarar sus intenciones para evitar malentendidos en el amor. En lo laboral, una conversación con una persona influyente abrirá nuevas oportunidades, y en lo sentimental se recomienda mayor claridad. Su amuleto es el cuarzo ónix.

Tauro (20 abr-20 may)

Entrará en un proceso de reflexión tras el distanciamiento de una persona importante, lo que lo llevará a buscar calma antes de tomar decisiones en el amor. Será un día favorable para la reconciliación si deja de lado el enojo, y en lo sentimental se recomienda no entregar el corazón sin discernimiento. Su amuleto es el cuarzo rosa.

Géminis (21 may-21 jun)

Enfrentará tensiones en su relación por su postura inflexible en temas menores, lo que podría generar discusiones. Sin embargo, tendrá la posibilidad de fortalecer vínculos si trabaja en equipo con su pareja. Para los solteros, el día favorece el acercamiento familiar. Su amuleto es el trébol de cuatro hojas.

Cáncer (22 jun-21 jul)

Vivirá una jornada social activa, con momentos de diversión y atención del entorno. El signo destacará por su carisma y su capacidad de conectar con los demás. En el amor, un gesto sencillo como un abrazo será clave para fortalecer la relación. Para los solteros, el día será entretenido y social. Su amuleto es el cuarzo jade.

Leo (22 jul-22 ago)

Enfrentará desacuerdos con su pareja debido a actitudes dominantes que generarán resistencia. En lo económico, se presentarán mejoras importantes. El signo deberá trabajar en el equilibrio emocional y aprender a expresar lo que siente. Para quienes no tienen pareja, se recomienda mejorar el carácter. Su amuleto es el herraje.

Virgo (23 ago-22 set)

Aclarará dudas emocionales gracias al afecto de una persona cercana. Su relación sentimental recuperará importancia en su vida diaria. Se aconseja dejar atrás el pasado y enfocarse en el presente. Para quienes están en pareja, el día traerá momentos de diversión. Su amuleto es el ojo turco.

Libra (23 set-22 oct)

Mostrará una evolución personal evidente, dejando atrás etapas difíciles y proyectando una actitud más positiva. En el amor, la paciencia será clave para atraer nuevas oportunidades. En pareja, el día favorecerá la convivencia familiar. Su amuleto es la llave.

Escorpio (23 oct-22 nov)

Potenciará su intuición y fortalecerá su conexión emocional con la pareja. El diálogo jugará un papel importante en la estabilidad sentimental. Para los solteros, se recomienda romper la rutina y explorar nuevas experiencias. Su amuleto es el hilo rojo.

Sagitario (23 nov-22 dic)

disfrutará de una jornada positiva gracias al afecto de su pareja. Sin embargo, deberá controlar el estrés para no afectar la armonía del día. También será una buena oportunidad para ampliar su círculo social. Su amuleto es el ojo turco.

Capricornio (23 dic-21 ene)

Enfrentará tensiones en su relación debido a sospechas infundadas que podrían generar conflictos. Se recomienda actuar con prudencia para evitar errores. Para los solteros, el día invita a salir de la rutina. Su amuleto es el cuarzo ojo de tigre.

Acuario (22 ene-17 feb)

Deberá prestar más atención a su pareja y modificar algunas rutinas para fortalecer la relación. Un viaje o salida especial marcará el día. En el amor, se recomienda innovar y romper la monotonía. Su amuleto es el cuarzo citrino.

Piscis (18 feb-19 mar)

Recibirá recompensas emocionales al ceder en favor de su pareja. El ambiente romántico favorecerá la pasión y la cercanía. En proyectos personales, el apoyo sentimental será clave para avanzar. Para los solteros, surge la posibilidad de un interés correspondido. Su amuleto es la pirita.

En conclusión, Soralla de los Ángeles recuerda que los astros guían, pero la voluntad personal define el rumbo. La temporada de Tauro invita a soltar lo que no aporta, mantener la serenidad y aprovechar oportunidades. Usar amuletos para potenciar la energía positiva permitirá enfrentar el día con equilibrio y optimismo.