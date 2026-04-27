Horóscopo de HOY, lunes 27 de abril: Soralla de los Ángeles revela predicciones en amor, dinero y salud para tu signo

Con el inicio de la temporada de Tauro, los astrólogos señalan una fase de renovación e impulso personal, ideal para ordenar prioridades y confiar en la intuición. Desde el programa 'Espacio Astral', Soralla de los Ángeles, comparte su horóscopo del lunes 27 de abril con recomendaciones para afrontar retos y equilibrar la energía.

Horóscopo hoy lunes 27 de abril de marzo

Aries (20 mar-19 abr)

Disfrutará de armonía en su relación sentimental, con apoyo constante de su pareja. También tendrá facilidad para iniciar nuevos proyectos gracias a contactos favorables. En lo afectivo, podrá fortalecer lazos con su entorno familiar si no tiene pareja. Su símbolo de protección es la llave.

Tauro (20 abr-20 may)

Vivirá una jornada positiva en el amor, con reconciliaciones y acuerdos que fortalecen su relación. En el ámbito laboral o de negocios, logrará alianzas basadas en la confianza. Se aconseja evitar promesas difíciles de cumplir y mantener la sinceridad. Si está soltero, el día invita a priorizar el autocuidado. Su amuleto es el hilo rojo.

Géminis (21 may-21 jun)

Enfrentará tensiones en el amor por su actitud dominante. Su pareja exigirá mayor equilibrio en la relación. En lo económico, su habilidad para los negocios le dará buenos resultados. Se recomienda mayor expresividad afectiva. Para atraer el amor, deberá mostrarse más abierto y creativo. Su amuleto es el cuarzo rosa.

Cáncer (22 jun-21 jul)

Destacará por su intuición, que le permitirá resolver conflictos sentimentales y comprender mejor a su pareja. También logrará acuerdos beneficiosos en el trabajo. En el amor, se aconseja controlar el carácter para evitar discusiones. Su amuleto es el herraje.

Leo (22 jul-22 ago)

Vivirá un día con múltiples oportunidades románticas y momentos de diversión. En el trabajo, empezará a ver resultados de su esfuerzo constante. Su relación sentimental atraviesa una etapa favorable, aunque deberá evitar personas conflictivas si está soltero. Su amuleto es el cuarzo ónix.

Virgo (23 ago-22 set)

Descubrirá sentimientos profundos hacia alguien cercano, lo que marcará un cambio emocional importante. También recibirá apoyo inesperado en su entorno. En el amor, deberá dedicar más tiempo a su relación o reflexionar sobre su futuro. Para los solteros, se recomienda salir y socializar. Su amuleto es el trébol de cuatro hojas.

Libra (23 set-22 oct)

Vivirá un reencuentro significativo con una persona del pasado, con posibilidad de retomar una relación. En el trabajo, su disciplina será reconocida. También recibirá una llamada importante que marcará el día. En pareja, disfrutará momentos positivos. Su amuleto es el huayruro.

Escorpio (23 oct-22 nov)

Enfrentará decisiones decisivas en su vida sentimental debido a presiones emocionales. En lo laboral, surgirán oportunidades importantes que deberá aprovechar sin dispersarse. Su relación sentimental atraviesa un buen momento, y los solteros recibirán visitas inesperadas. Su amuleto es la obsidiana.

Sagitario (23 nov-22 dic)

Buscará dejar atrás conflictos en el amor para empezar una nueva etapa con su pareja. Un viaje o cambio laboral le permitirá superar una crisis económica. Se recomienda salir de la rutina y compartir emociones con sinceridad. Su amuleto es el ojo turco.

Capricornio (23 dic-21 ene)

Mostrará una actitud más afectuosa, aunque deberá evitar que los celos generen tensiones. En el trabajo, sus ideas serán valoradas. También se acerca una etapa de viajes y nuevas oportunidades amorosas para los solteros. Su amuleto es el dólar.

Acuario (22 ene-17 feb)

Vivirá un momento de reflexión en el amor y reconocerá errores, iniciando cambios en su forma de relacionarse. En lo económico, deberá ordenar sus gastos y su presupuesto. En lo sentimental, se recomienda suavizar conflictos y dejar el enojo de lado. Para solteros, es clave superar el desánimo; su amuleto es el cuarzo amatista.

Piscis (18 feb-19 mar)

Recuperará el ánimo y ampliará su círculo social, dejando atrás la desconfianza. Aunque tendrá bloqueos creativos, un descanso le permitirá retomar actividades con energía renovada. En el amor, deberá buscar equilibrio con su pareja ante diferencias, y en solteros podría reaparecer un amor del pasado. Su amuleto es el tetragramatón.

En conclusión, Soralla de los Ángeles recuerda que los astros guían, pero la voluntad personal define el rumbo. La temporada de Tauro invita a soltar lo que no aporta, mantener la serenidad y aprovechar oportunidades. Usar amuletos para potenciar la energía positiva permitirá enfrentar el día con equilibrio y optimismo.