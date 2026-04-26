Brian Rullan arremete contra Laura Spoya y Sebastián Gálvez: "Se iba a dormir a su casa"

La conductora Laura Spoya se ha visto envuelta en la polémica luego de que surgieran rumores de un supuesto romance con el joven Sebastián Gálvez. En medio de esta situación, su aún esposo, Brian Rullan, sorprendió al pronunciarse públicamente con declaraciones contundentes, generando aún más atención en torno al tema.

Brian Rullan lanza fuertes declaraciones sobre Laura Spoya y Sebastián Gálvez

Este domingo 26 de abril, el programa 'Q' Bochinche!' difundió un avance de la entrevista realizada al empresario mexicano Brian Rullan, donde se pronuncia con fuertes declaraciones sobre su aún esposa, Laura Spoya. En la conversación, el mexicano aseguró que la modelo habría cambiado tras su separación.

"Ella no es la mujer con la que me casé y, la neta, ella me da pena y me da lástima. Era una excelente mujer", se le escucha decir en el adelanto.

Pero sus declaraciones no quedaron ahí. Rullan también se refirió a Sebastián Gálvez, joven con el que se ha vinculado a la conductora en los últimos meses, e incluso mencionó el motivo de su presencia durante el accidente automovilístico que ella sufrió tiempo atrás.

"¿Por qué crees que cuando chocó, este güey fue a sacar solamente la almohada?, porque se iba a dormir a su pin*** casa", comentó.

Asimismo, el empresario mexicano volvió a arremeter contra el joven, mostrando su molestia por su cercanía con Laura Spoya en medio de los rumores que han surgido, pese a que la conductora es aún su esposa.

"Lástima que no tiene un padre que le dijo no meterse con mujeres casadas", sentenció en la entrevista para el pódcast.

Laura Spoya y Sebastián Gálvez se habrían separado

De acuerdo con el testimonio de una amiga cercana a Sebastián Gálvez, el vínculo con Laura Spoya no habría llegado a consolidarse como una relación formal, sino que se habría tratado de una etapa inicial que terminó hace algunas semanas. Según esta fuente, todo habría quedado en algo sin mayor compromiso.

"Lo que sé hasta el momento ya quedó ahí, eso hace semanas, nada que ver, o sea no era algo tan serio, estaban fluyendo y listo. Él dice si las cosas no se dieron, no se dieron", comentó.

A esto se suman algunas publicaciones recientes en redes sociales que llamaron la atención. Sebastián Gálvez compartió en sus historias de Instagram un breve mensaje que generó diversas interpretaciones: "El final".

En conclusión, Brian Rullan rompió su silencio y lanzó fuertes declaraciones contra Laura Spoya y Sebastián Gálvez, en medio de rumores de un presunto distanciamiento entre la conductora y el joven. El empresario cuestionó su comportamiento y dejó polémicos comentarios sobre su aún esposa.