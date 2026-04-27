Samahara Lobatón asegura que no le quitó el novio a su 'prima' tras ser acusada: "Las personas no se roban"

Samahara Lobatón decidió hablar fuerte y claro en medio de la polémica en "La Granja VIP". La influencer negó rotundamente que se haya metido en una relación para quedarse con Youna, padre de su hija, y además lanzó duras críticas contra Gabriela Herrera.

Samahara Lobatón niega haberle quitado el novio a su 'prima'

Samahara Lobatón volvió a estar en el ojo de la tormenta en "La Granja VIP", pero esta vez no se quedó callada. La influencer respondió fuerte a las acusaciones de haberle quitado el novio a su supuesta 'prima' y dejó en claro que esa historia no es como la cuentan.

Todo se encendió tras un tenso cruce con Gabriela Herrera dentro del reality. Ahí, el tema salió otra vez y Samahara decidió aclararlo de una vez por todas, cansada de que se repita la misma versión. La hija de Melissa Klug fue directa desde el inicio.

"Para empezar, lo que sacaron de esa h*, de que yo le robé a Youna a una prima, las personas no se roban", dijo, dejando ver su incomodidad por cómo se ha manejado esta polémica en redes y televisión.

Lejos de esquivar el tema, Samahara explicó paso a paso cómo se dio su relación con Youna. Según contó, no hubo ninguna traición ni cruce de tiempos.

"Lo conté después en el cara a cara con Pati y Shirley en la cosita. La única situación que yo he tenido es la de Youna. Que la hija de una amiga de mi mamá se lo levantaba, se lo levantó dos o tres veces y yo, después de cuatro años, lo volví a ver y estuve con él cinco años y tuve una hija con él", afirmó.

Con esto, quiso dejar claro que su historia empezó mucho después de que esa relación anterior ya había terminado. Además, remarcó que la joven en cuestión no es su prima de sangre. Para Samahara, ese detalle ha sido clave en toda la polémica, porque el término 'prima' ha hecho que todo suene más grave de lo que realmente fue. Según ella, eso ha alimentado críticas injustas durante años.

Samahara marca distancia y critica a Gabriela Herrera

Pero la influencer no solo se defendió. También decidió responderle directamente a Gabriela Herrera, con quien tuvo el fuerte cruce dentro del programa.

"No es lo mismo, para nada. Gabriela fue a la casa de Mayra, se quedó en la casa de ellos... Y el esposo de Mayra estaba en Miami y en vez de decirle a Mayra, ella fue de frente, se grabó un video besándolo y se grabó en la cama de ellos con la ropa, las pantuflas de Mayra y el perro de Mayra, qué tal c***. Eso no es para nada parecido. Y de eso hay pruebas.", afirmó.

Samahara buscó marcar diferencias y dejar en claro que, según su versión, los casos no son comparables. Algunos apoyan a Samahara por salir a dar su versión, mientras otros siguen cuestionando su historia. Lo cierto es que ella niega haberle quitado el novio a alguien y asegura que todo se ha exagerado. Incluso señaló que encaró a Gabriela por haberse metido en una relación de su amiga.

"Yo le he dicho: 'Gabriela, yo tengo el video. A mí no me puedes mentir'. Y me dijo: 'Sí, pero eso video fue por que yo quería darle celos a mi ex'. No lo subes a tu close friends teniendo 100 personas. Gabriela tiene que aceptar su error... Ella tiene claro lo que ha hecho... Y no es una niña. Sabe muy bien lo que está haciendo y acá sabe muy bien lo que está haciendo", mencionó Samahara.

En conclusión, Samahara Lobatón negó tajantemente haberle quitado el novio a su supuesta 'prima' y aseguró que su relación con Youna comenzó años después, sin ninguna traición de por medio. La influencer defendió su versión y marcó distancia frente a las críticas, dejando en claro que, para ella, todo ha sido malinterpretado. Mientras tanto, la polémica sigue creciendo dentro de "La Granja VIP".