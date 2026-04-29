Kevin Díaz responde fuertemente a Said Palao en defensa de Onelia Molina: "Yo sí soy un caballero"

Existe una fuerte tensión en el programa 'Esto es Guerra' donde Said Palao ha tenido un cruce de palabras con Onelia Molina siendo parte del mismo equipo. Ahora, tras una nueva confrontación, Kevin Díaz salió en defensa de su amiga arremetiendo contra el esposo de Alejandra Baigorria.

Kevin Díaz defiende a Onelia de Said Palao

En el programa de 'Esto es Guerra', los participantes hablaban sobre la reciente competencia que realizaron donde Onelia Molina se cayó tras no ser atrapada por su equipo, en especial de Said Palao. Es así como Kevin Díaz saca el tema a flote en el set de TV.

"Así como Said estuvo en la isla y no fue capaz de agarrar a Onelia. Ahí pudo estar tu capitán y no lo estuvo", expresa Kevin Díaz, y por eso, Said Palao señala: "Lo que pasa es que tú querías agarrarla, pero como ella no quiere que la agarres".

Es así como Said trata de mandarle una indirecta relacionado que la odontóloga lo choteó como pareja, y el venezolano no duda en responderle afirmando que él si es caballero en comparación de él.

"Yo sí porque soy un caballero no como tú. Cuando Onelia estuvo en mi equipo jamás se cayó, porque somos un equipo", le respondió fuerte mente el joven venezolano.

Kevin Díaz responde a Said Palao en defensa de Onelia Molina. Fuente: EEG pic.twitter.com/QfySHzZHpp — Yulissa2024 (@Yulissa20221723) April 30, 2026

Onelia Molina lanza dardo a Said Palao tras su advertencia

Onelia Molina decidió responderle sin filtros a Said Palao, luego de los comentarios que él hizo en su contra. Todo comenzó tras un cruce en vivo que no pasó desapercibido. Tras ello, las cámaras de "América Hoy" buscaron a Onelia para conocer su versión. Y encendió más la polémica.

La modelo arequipeña dejó claro que no le preocupa lo que digan de ella y que el público sabe ver lo que pasa. Además, reafirmó que no le cree a Said Palao tras lesionarse e igual ir a una triatlón de larga distancia.

"Como siempre digo. La gente no es ciega, se da cuenta de las cosas y ellos pueden sacar sus propias conclusiones. Y para mí es una lesión que es difícil de curar, o sea, estar postrado en una cama, que te den un descanso médico 3 días y que vayas a una competencia, sí me parece descabellado", mencionó.

De esta manera, Onelia Molina no está en una relación de cordial con Said Palao. Por ello, Kevin Díaz ha salido en su defensa contra el chico reality señalando que él si es caballero en comparación de él.