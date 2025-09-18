Isabel Acevedo 'La Chabelita' regresa al Perú y reveló sus planes de ser madre: "Quiero dos hijos"

Isabel Acevedo, conocida como 'Chabelita', volvió al Perú para participar en un evento de estilistas tras haber pasado una temporada en Estados Unidos junto a su esposo, Rodney Rodríguez. Durante su visita, la bailarina sorprendió a los medios al hablar con sinceridad sobre la convivencia, los retos de estar casada y sus planes futuros como pareja.

Isabel Acevedo revela los desafíos de la vida matrimonial

En el evento sobre estilismo, donde la artista también se desempeña como empresaria del rubro de la belleza, una reportera de América Hoy la abordó para preguntarle sobre su vida en EE.UU. y cómo ha sido adaptarse al matrimonio desde 2023.

"Estar casada es bien difícil, pero ahí estamos, tenemos altos y bajos, es una montaña rusa", confesó Acevedo entre risas, mostrando su lado más cercano y sincero.

La conversación continuó con preguntas sobre posibles crisis matrimoniales y la dificultad de vivir lejos de sus amigos y familiares. Isabel reconoció que su carácter más desbordado choca con la tranquilidad de su esposo, pero destacó que esto le da sabor a la relación.

"Yo sí, yo hace rato, no mentira... Es que yo sí soy más desatada, el carácter de él es más tranquilo. Las mujeres somos así, más arrebatadas, lo bueno es que él me entiende... Es difícil porque yo estoy sola allá y creo que eso a veces me juega en contra, pero gracias a Dios, tranquilo, es que también eso es lo que da el sabor a la relación", añadió entre risas, dejando ver que pese a los retos, la relación se mantiene sólida.

Chabelita revela sus planes de maternidad

Durante la misma entrevista con 'América Hoy', Isabel Acevedo fue consultada sobre sus deseos de formar una familia. Con humor y sinceridad, confesó que quiere ser madre y que su meta es tener dos hijos, incluso bromeando sobre cómo cumplir su sueño si su esposo no estuviera de acuerdo.

"Si me gustaría ser mamá... Yo ya le he dicho a mi esposo que quiero dos, si no es contigo, uno contigo y otro con mi gringo, no mentira...", comentó entre risas, mostrando su espontaneidad y buen humor frente a la prensa.

Con estas declaraciones, Isabel Acevedo no solo se muestra abierta sobre las dificultades de la vida matrimonial, sino también sobre sus sueños personales, reafirmando que, a pesar de los retos, mantiene una actitud positiva y divertida frente a su relación y sus planes futuros.