Gabriela Herrera sorprende con revelación de 'El Gran Show': "Siempre hay favoritismo"

La bailarina y exconcursante de reality, Gabriela Herrera, generó revuelo tras sus recientes declaraciones en el pódcast "Café con la Chevez". La joven artista confesó detalles de su experiencia en "El Gran Show", insinuando que existía favoritismo dentro del programa cuando ella participó.

Durante la entrevista, Gabriela Herrera habló sobre su paso por distintos reality shows, pero lo que captó la atención fue su opinión sobre "El Gran Show". Según la bailarina, en la competencia existía cierto favoritismo, lo que la habría perjudicado en su momento.

"Siempre pasa que hay favoritismo hacia los que tienen más tiempo y tú eres nueva y tienes que aguantar. Siempre pasa eso y me tocó aguantar mucho", reveló Herrera, insinuando que algunos participantes recibían un trato preferencial en el programa.

Asimismo, destacó que estar en la competencia fue un sueño hecho realidad para ella, aunque no todo resultó como esperaba. Según su testimonio, la coreografía de la final, en la que participó y ganó Isabel Acevedo, sufrió modificaciones de último momento, lo que afectó su desempeño.

En otro momento de la conversación, Gabriela Herrera recordó la fuerte discusión que tuvo con Samahara Lobatón cuando ambas formaban parte del reality "Combate". La bailarina aseguró que en ese entonces sus diferencias eran fruto de la inmadurez, pero con el tiempo lograron solucionar sus problemas.

Además, según dijo, Gabriela Herrera hasta ahora ve sus peleas con Samahara en cortes de TikTok y le da vergüenza esos momentos porque no tenían sentido. Finalmente, la joven aseguró que ha madurado con el tiempo y que ya no se comportaría de la misma manera en la actualidad.

"Yo le respondía, ella me respondía, era muy gracioso, pero a la vez eran dos niñas peleándose por un maquillaje que no tenía nada que ver", comentó entre risas...Hoy soy más controlada. En ese momento era súper niña y no medía lo que decía. Lo que pensaba, lo soltaba", concluyó Herrera.