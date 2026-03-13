Joanna Boloña y su madre son denunciadas por presunta estafa millonaria a empresario inmobiliario

La comentarista deportiva Joanna Boloña y su madre, Sylvia Acuña, están en el centro de la polémica tras ser denunciadas por presunta apropiación de un millón y medio de dólares en un contrato de compraventa de dos inmuebles en Miraflores, involucrando pagos en efectivo y la entrega de departamentos de un proyecto inmobiliario futuro.

Denuncia por incumplimiento de contrato y apropiación de dinero

El empresario Giovanni Schettini, propietario de la inmobiliaria Proyecto 10 SAC, denunció que Joanna Boloña y su madre firmaron un acuerdo para la venta de dos propiedades valorizadas en más de 7 millones de dólares. El acuerdo contemplaba un pago en efectivo y la entrega de departamentos de un edificio que estaba en construcción.

"Los que se han quedado con un dinero importante ilegalmente son Sylvia Boloña, la madre, y Johana; podría decir que se han comportado como unas...", declaró Schettini en el programa, asegurando que el dinero entregado les pertenece legítimamente.

El conflicto surgió cuando madre e hija resolvieron unilateralmente el contrato, argumentando que no se cumplieron los plazos establecidos, quedándose con el dinero recibido. Según Schettini, los documentos y un video que presentó demuestran que la madre de Joanna reconoció haber participado activamente en la operación de venta.

La Cámara de Comercio de Lima, mediante un laudo arbitral, ordenó la devolución del millón y medio de dólares y el pago adicional de una indemnización por daños y perjuicios, que con intereses asciende a 2 millones y medio de dólares. Este fallo refuerza la posición del empresario y agrava la situación legal de ambas acusadas.

Abogada anuncia posibles imputaciones y nuevas investigaciones

Por su parte en el programa, la abogada Narda Álvarez, representante del denunciante, indicó que se abrirán investigaciones sobre la presunta participación de Joanna y su madre en diversos delitos. Entre los cargos mencionados figuran estafa, falsedad genérica y la posible participación en una organización criminal.

"Ellas están siendo denunciadas por estafa, con una pena máxima de 5 años; por falsedad genérica, con una pena máxima de 4 años, y también están siendo investigadas por ser parte de una presunta banda criminal", explicó Álvarez durante la entrevista.

Esta situación marca un fuerte golpe a la imagen de la excomentarista, conocida por su trabajo en programas deportivos, y pone de relieve las implicaciones legales de los negocios inmobiliarios que involucran grandes sumas de dinero.

En conclusión, el caso de Joanna Boloña y Sylvia Acuña sigue en proceso y las investigaciones continuarían en las próximas semanas. El laudo arbitral y la denuncia podrían derivar en sanciones económicas o penales, mientras la resolución del conflicto será clave para determinar responsabilidades y sentar un precedente en casos similares.