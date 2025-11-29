Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia se habrían encontrado en el aeropuerto ¿Frente a frente?

La relación de Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia no terminó bien, desde entonces han decidido mantener la distancia. Ahora, ambos han sido vistos ingresando a la zona de embarque del aeropuerto con algunos minutos de diferencia, donde aparentemente se vieron de nuevo las caras.

¿Farfán y Yahaira se reencontraron?

La página de 'Instarándula', Jefferson Farfán fue captado por una 'ratuja' en el aeropuerto Jorge Chávez acompañado de su hijo mayor. Luego, notaron que a los pocos minutos, la salsera también estaba ingresando acompañada de otra persona. Lo que sin duda llamó mucho la atención del encargado de la red social.

"Jefferson Farfán con su hijo mayor entrando al embarque nacional, súper amable. Yahaira también entrando al embarque internacional con un pata de gorra fucsia y ella con gorra negra, una señora le gritó 'Farfán está más adelante', se volteó molesta", se lee en el mensaje que le envió la seguidora en el video.

Ante este video, el periodista Samuel Suárez expresó su curiosidad de la posibilidad que Jefferson Farfán y la cantante de salsa se hayan cruzado dentro de la zona de espera, que son varias horas. Aunque, no cree que la salsera se haya molestado cuando le gritaron el nombre de su ex.

"Ahora vamos a ver las imágenes jejeje lo de voltear molesta no me consta, no creo ¿Se habrán visto las caras en las horas de espera?", comentó.

Yahaira y Jefferson Farfán en el aeropuerto - Fuente: Instarándula pic.twitter.com/zQ7HkYTZcP — Yulissa2024 (@Yulissa20221723) November 29, 2025

Sobre su relación amorosa

Como se recuerda, Yahaira Plasencia tuvo una relación amorosa con el pelotero Jefferson Farfán hace muchos años atrás, pero que el público no olvida. Cuando se hablaba de rumores, la 'Foquita' sorprendió al bailar al canción 'El totó' cuando anotó un gol en la selección peruana confirmando así su romance.

La pareja estuvo envuelta de muchas cámaras en cada salida y eran perseguidos en cada ocasión, y finalmente, la pareja se terminó distanciándose. Aunque, luego se volvieron a dar una oportunidad y la peruana viajó a Rusia para visitarlo, pero la pandemia hizo que convivieran ocho meses juntos. Cuando por fin regresó la 'Patrona' revelaron que terminaron otra vez y de manera definitiva.

De esta manera, Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia han decidido no mencionarse mutuamente en ningún programa de TV, pero si han mandado indirectas en sus videoclips musicales. Ahora, ambos aparentemente se habrían visto las caras después de mucho tiempo tras encontrarse a casualidad en la zona de embarque del aeropuerto Jorge Chávez.