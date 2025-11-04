¿La otra cara de María Fe? Gianella Ydoña, ex de Josimar, la acusa de haber tratado mal a su hijo

Gianella Ydoña, conocida como 'La Protagonista', habló nuevamente sobre su pasado con Josimar y sorprendió al revelar cómo fue su experiencia con María Fe Saldaña, actual pareja del cantante. En entrevista con el programa "América Hoy", la ex del salsero aseguró que vivió momentos muy duros cuando su hijo fue cuidado por la joven.

Gianella Ydoña, ex de Josimar, expone experiencia con María Fe

Gianella Ydoña, más conocida como 'La Protagonista', rompió su silencio y contó en el programa "América Hoy" detalles de su tensa historia con María Fe Saldaña, actual pareja de Josimar. La ex del salsero no solo reveló cómo fue su trato con ella, sino también cómo, según su versión, habría sufrido junto a su hijo.

La influencer contó que, cuando Josimar viajaba a Estados Unidos, solía visitar a su pequeño. Señaló que en ese tiempo ella estaba soltera y compartía momentos con el cantante.

"Yo con Josimar nos veíamos seguidos porque él iba a ver al bebé en mi casa de Estados Unidos. Él vivía en Miami, yo vivía en New Jersey. Ese tiempo yo sí estaba soltera, entonces compartíamos, incluso se quedó conmigo una noche, pero ya luego de eso él regresó a Perú y volvió con ella", explicó.

Gianella recordó que todo ocurrió cuando el salsero le pidió llevarse a su hijo un fin de semana. Sin embargo, lo que parecía una salida normal se convirtió en algo que marcaría un antes y un después.

"Entonces me dice: 'Me voy a llevar al bebé el fin de semana'. Yo salgo al auto para despedirlo. Y la vi entada en el auto. Fue la primera y única vez que la vi. Fui cordial, la saludé y dije: 'Me cuidas a mi hijo, por favor'. Desde ahí ya tuve una mala experiencia porque ese fue el día en que él me quitó a mi hijo con ella. Prácticamente me lo raptaron. No lo vi como mes y tanto, ahí la detesto", dijo.

La joven contó que durante ese tiempo no pudo comunicarse con su pequeño, y acusó directamente a María Fe de impedirlo. Según Gianella, su hijo también le contó entre lágrimas que la pareja de Josimar lo trataba mal.

"Cuando yo hacía videollamada con mi hijo, ella cortaba las llamadas, era bien vulgar, bien mala, así como una madrastra mala", aseguró. "Mi hijo me contaba llorando cosas que ella le alzaba la voz, lo trataba mal y entonces peor aún. Yo cruzaba de brazos sin poder hacer nada, no sabía ni la dirección ni dónde lo tenía", declaró con evidente molestia.

Janet Barboza recordó el caso

Tras escuchar sus palabras, Janet Barboza intervino para recordar que Gianella ya había denunciado esos hechos previamente en televisión. Por ello, señaló que eso da más peso a su reciente testimonio.

"Qué fuerte la denuncia que acaba de hacer y no es la primera vez que lo cuenta. Ya hay precedentes de lo que esta joven está hablando. No es algo nuevo y nos pinta otra María Fe", comentó la conductora.

Duda de la paternidad de Josimar con los hijos de la 'prima'

Además, Gianella también opinó sobre el reciente escándalo de Verónica González, la llamada 'prima' de Josimar, quien asegura estar embarazada del cantante. A diferencia de muchos, Gianella se puso del lado del salsero.

"El padre de mi hijo y yo prefiero creerle a él. También sé que existe la maldad y que hay mujeres que quieren lucrar con personas así, pero eso no se va a saber hasta que nazcan los niños y se hagan una prueba de ADN, que es lo más práctico", señaló.

De esta forma, 'La Protagonista' dejó claro que no cree en la versión de Verónica. Sin embargo, mostró que mantiene una dura postura contra María Fe, a quien calificó de "mala y vulgar" por el trato hacia su hijo.

En conclusión, Gianella Ydoña reavivó la polémica en torno a Josimar al relatar los difíciles momentos que, según su versión, vivió junto a su hijo cuando este estuvo al cuidado de María Fe Saldaña. Aunque defendió al salsero frente a las recientes acusaciones de su llamada 'prima', sus declaraciones volvieron a poner en el centro de la atención la relación entre las exparejas del artista.