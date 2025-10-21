Evelyn Vela insinuó que Melissa Klug habría estado de 'juerga' antes de su comunicado: "Se arrepintió después"

La empresaria Evelyn Vela, conocida por su amistad con Melissa Klug, sorprendió al pronunciarse sobre la relación de la 'Blanca de Chucuito' con el futbolista Jesús Barco. Tras los rumores de crisis y la publicación luego eliminada de un comunicado de separación, la también llamada 'Reina del Sur' decidió hablar y generó gran polémica en el espectáculo.

Evelyn Vela critica la relación de Melissa Klug y Jesús Barco

Durante una entrevista con el programa "América Hoy", Evelyn Vela sorprendió al revelar que Melissa Klug habría estado bajo los efectos del alcohol cuando publicó el comunicado donde anunciaba su ruptura con Jesús Barco. Según su versión, la empresaria lo habría hecho impulsivamente y se habría arrepentido minutos después de subirlo a redes sociales.

"Ella estaba ebria cuando mandó el comunicado anunciando su separación y por eso luego se arrepintió. Todo fue un momento de rabia", comentó la empresaria.

Vela también se refirió al ampay difundido por Magaly Medina, donde Barco fue captado disfrutando con mujeres en bikini en lugar de estar entrenando en Huánuco. Según la exbailarina, este episodio no habría sido una sorpresa para Klug, quien ya era consciente de que su relación a distancia no marchaba bien.

"Esa relación a distancia no funciona, jamás funciona, te lo digo yo por experiencia (...) Ella lo sabe perfectamente, porque cuando yo estaba casada, siempre me decía: 'Loca, eso no funciona'. O sea, ella lo sabe, no sabemos lo que pasa en cuatro paredes", declaró Evelyn.

Además, insinuó que Melissa no continúa con el futbolista por amor, sino para evitar ser señalada por otro fracaso sentimental.

"Hay personas que aparentan ser felices y en realidad no lo son. Tienen miedo al 'qué dirán'", agregó, dejando entrever que Klug estaría priorizando su imagen pública antes que su bienestar emocional.

Evelyn Vela no descarta la presencia de una tercera persona

La empresaria también fue consultada sobre la posibilidad de que una tercera persona haya sido el motivo de la crisis en la relación. Si bien evitó dar nombres, no descartó esa posibilidad.

"¿Crees que haya sido problema de una tercera persona? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Amiguita", respondió con ironía, dejando abierta la especulación.

Asimismo, aseguró que Melissa Klug pudo haber emitido el comunicado como una reacción momentánea ante una discusión con su pareja.

"Creo que se amargó con él y por eso lo publicó, pero luego se arrepintió", sostuvo Vela. Para la "Reina del Sur", el comportamiento de su exmejor amiga contradice lo que ella misma le aconsejaba en el pasado. "Siempre decía que las relaciones a distancia no funcionan, y mírala ahora, viviendo exactamente eso", recalcó.

Por el momento, Melissa Klug ha preferido no responder a las declaraciones de Evelyn Vela ni ampliar detalles sobre su situación sentimental. La empresaria solo ha reconocido que su relación con Barco pasa por una etapa difícil y pidió respeto para su familia.