Saliente de Génesis Tapia exhibe chats con ella tras coincidir con Kike Márquez en Brasil: "Viajé sola"

Saliente de Génesis Tapia expone chats tras viaje a Brasil

La vida amorosa de Génesis Tapia vuelve a encender la farándula. La exbailarina y ahora empresaria viajó a Brasil y, como por coincidencia, estuvo en el mismo lugar y fecha que su expareja y padre de sus hijos, Kike Márquez.

Chats que levantan sospechas. Joshua Franco, joven empresario que asegura ser el saliente de Génesis antes del viaje, mostró conversaciones de WhatsApp que, según él, prueban que ella le dijo otra versión.

En los mensajes, Joshua le dice: "Ayer me enteré que viajabas por tu amiga". Génesis contesta: "Es una pena que borres disco cuando estás picado". Joshua insiste: "¿Con quién viajaste y para qué?". Génesis responde: "(Viajé) Sola. Para firmar las dos contrataciones de Fetama, soy la vicepresidenta y representante legal. Ahora estoy súper ocupada con mis clases de derecho constitucional, que tengas un súper día. Besos".

Saliente de Génesis exhibe chats con ella. (Magaly TV La Firme)

El programa "Magaly TV La Firme" reveló que Kike Márquez estaba en Brasil desde el 1 de agosto por asuntos de la empresa que comparte con Génesis. No hay fotos juntos, pero la coincidencia ha generado todo tipo de comentarios.

El saliente rompe su silencio. Joshua confesó que no sabía que Génesis y Kike coincidirían en el viaje. Incluso dijo que tenía planes con ella.

"No, no sabía que iban a viajar juntos. Le pregunté y no tuve esa respuesta. Me dijo que iba a vijar sola. Conversé con ella hasta antes del viaje. Yo me molesté porque no me había avisado nada. Ya dejé de hablar con ella", aseguró. "Le estaba trayendo algo de Estados Unidos. Había pensado hacer un viaje con ella a Río. No lo sabía ella, solamente habíamos hablado de hacer un viaje y yo había pensado en ir a Río. Pero ya está en Brasil... se adelantó".

El joven lanzó una indirecta que avivó la polémica. Para él, ese viaje no es lo que ella dice, y ese reencuentro con Kike Márquez le parece sospechoso.

"Yo sé que ahorita de repente está pasando su luna de miel ahí y que bueno, pero ya ella tendrá que aclararlo en su momento, según sus acciones", comentó.

Génesis niega reconciliación

Consultada sobre un posible reencuentro, Génesis negó rotundamente que exista algo sentimental con Kike Márquez. Afirmó que viajó por motivos laborales relacionados con la empresa que comparte con Kike.

"Fui a firmar unas contrataciones de la empresa y ver proveedores de mi marca. No he regresado ni tengo intención de hacerlo. Soy una mujer soltera, casada, pero soltera", afirmó. Según ella, todo fue estrictamente por trabajo y no hay planes de reconciliación. "Mi viaje fue por negocios, no hay nada más que hablar", sostuvo.

Joshua Franco insiste en que su relación con Génesis Tapia era real y conocida por su entorno. Mencionó que la candidata al Congreso deberá aclarar todo más adelante.

"Yo no soy el amante de nadie y si ella está mintiendo, que ella se haga cargo de sus acciones. Lo sabía su entorno, lo sabía mi entorno. Yo le pedí que estuviera conmigo y ella aceptó... Si ha mentido o no, eso es algo que ella tiene que declarar. Yo con ella tenía una relación y si está haciendo otro tipo de acciones, según sus valores, tendrá que aclararlo en su momento", dijo, dejando la puerta abierta a más revelaciones.

Mientras tanto, los rumores siguen creciendo. Entre coincidencias, mensajes y declaraciones cruzadas, la duda se mantiene: ¿fue realmente un viaje de negocios o hubo un reencuentro en Brasil?

Por ahora, Génesis Tapia continúa publicando fotos sonriente desde tierras brasileñas, mientras su saliente Joshua no se guarda nada y cuenta su versión ante cámaras, asegurando que su historia con la exbailarina aún no estaba cerrada cuando ella hizo las maletas.