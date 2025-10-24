Agua Marina anunció oficialmente su retiro temporal de los escenarios: "Volveremos cuando sea el momento"

Hace más de dos semanas, Agua Marina sufrió un ataque armado en su concierto en Chorrillos que terminó con cinco personas heridas. Después de esto, la agrupación se mantuvo alejado de las redes sociales sentenciando cómo la delincuencia ha avanzado en el país y ahora, anunciaron oficialmente su ausencia de los escenarios de manera temporal.

Agua Marina estará ausente en los escenarios

Hace unos días, un integrante de Agua Marina reveló que el grupo decidió ausentarse de manera temporal de los escenarios y ahora, lo acaban de confirmar por medio de un comunicado publicado en todas sus redes sociales.

"Hoy sentimos que es momento de una pausa, esta no es una despedida, sino un tiempo necesario para recuperar energía, cuidar nuestra salud física, mental y procurar encontrar calma tras un acto de violencia que nos golpeó no solo como artistas, sino como peruanos", expresaron.

Así mismo, decidieron pronunciarse también sobre la marcha de varias peruanos exigiendo mayor seguridad ante la ola de extorsiones. El grupo de cumbia decidió dar su apoyo para la libre expresión.

"Ningún peruano debe ser señalado ni estigmatizado por pensar distinto, por protestar o por exigir justicia. Rechazamos con firmeza las etiquetas y los ataques que buscan estigmatizar y criminalizar a quieres ejercen su derecho a expresarse", agregaron

¡No es una despedida!

Agua Marina afirma que siempre ha creído que la música es un puente de unión entre las personas y no algo que debe separarlos. Por ello, reafirman su compromiso con la unidad, empatía y el respeto entre los peruanos. Así mismo, comentan que esperan el momento de poder regresar.

"La verdadera transformación llegará cuando aprendamos a escucharnos sin miedo, a abrazarnos sin prejuicios y a caminar juntos, sin odios ni etiquetas. Volveremos cuando sea el momento, y cuando lo hagamos será de la mano de Dios con el alma llena de música", comentaron en su publicación.

Ante este comunicado, sus seguidores expresaron todo su apoyo a la agrupación de cumbia para que puedan recuperarse para que puedan volver a los escenarios y que la ola de extorsiones que se sufre pueda terminar.

De esta manera, Agua Marina confirma lo que uno de sus integrantes anunció hace unos días, su salida temporal de los escenarios. Esperan poder volver pronto cuando estén más seguros para seguir alegrando al público con su música, como lo han hecho por casi 50 años de trayectoria musical en la cumbia peruana.