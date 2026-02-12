Hermanos de Muñequita Milly enfrentan a su viudo por homenajes y él responde: "Están mintiéndole a la gente"

Lo que empezó como homenajes llenos de música y nostalgia por Flor Sheiza Quispe Sucapuca, 'Muñequita Milly', ahora deriva en un conflicto familiar que podría escalar a instancias legales. La disputa enfrenta a los hermanos de la cantante con su expareja y padre de su hijo, Wilfredo Quispe Gaspar, en medio de cuestionamientos por los conciertos y el manejo de su legado artístico.

Hermanos de 'Muñequita Milly' hablan de un tema "delicado"

Durante la entrevista para el programa 'América Hoy, Liset y Oliver Quispe, hermanos de la fallecida artista, evitaron profundizar en las diferencias con el ex de la cantante. Ante las preguntas directas de la conductora Janet Barboza, optaron por mostrarse prudentes y recalcar que se trata de un asunto que ya está en manos legales.

"Los abogados están detrás de todo ello, la familia vamos seguir hasta el final para que esto no quede impune.", señaló Oliver Quispe, dejando en claro que no darían mayores detalles.

Sin embargo, Janet Barboza expuso en vivo lo que sería la postura de Wilfredo Quispe Gaspar. Según indicó, el padre del hijo de la artista estaría incómodo con la realización de conciertos homenaje, en los que incluso se recrea la imagen de la cantante mediante inteligencia artificial, mientras él se sentiría excluido de las decisiones y actividades.

"Se pasean haciendo homenajes... y yo qué, ¿estoy pintado?", habría sido el reclamo que lanzó Wilfredo, según relató la conductora.

Los hermanos no respondieron directamente a esa frase, pero aseguraron que parte de los ingresos obtenidos en los eventos se destina al hijo de la fallecida intérprete. No obstante, cuando surgió la pregunta sobre si al viudo le corresponde también algún porcentaje, evitaron una respuesta concreta.

"En ese caso entrarían los abogados", afirmaron, insinuando que el desacuerdo podría resolverse en tribunales.

Wilfredo Quispe rompe su silencio

Luego de la emisión del programa, Wilfredo Quispe Gaspar decidió pronunciarse públicamente a través de su cuenta oficial de Facebook. En un mensaje dirigido a sus cuñados, rechazó las declaraciones que según élo dejan en una posición negativa ante la opinión pública.

"Me sorprende que puedan salir hablar mal de mi... en TV nacional y mintiéndole a la gente", escribió, marcando distancia de la versión presentada por la familia de la cantante.

La publicación generó opiniones divididas entre los seguidores de la artista, quienes exigen mayor claridad sobre los homenajes y el destino de los ingresos. Algunos respaldan a los hermanos por mantener viva la memoria musical de 'Muñequita Milly', mientras otros creen que el padre del menor debe participar activamente en las decisiones sobre su legado.

El recuerdo de 'Muñequita Milly', que unió a su entorno en homenajes musicales, hoy se ve marcado por tensiones familiares. Sus hermanos aseguran que actúan con respaldo legal y en favor del hijo de la artista, mientras Wilfredo Quispe Gaspar rechaza las acusaciones en su contra.