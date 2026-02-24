Maricielo Gamarra arremete contra Flavia López tras polémica en 'Esto es Guerra': "Le dicen Luciana Fuster 2"

La polémica entre Maricielo Gamarra y Flavia López en el set de Esto es guerra sigue dando de qué hablar. Todo empezó cuando surgieron insinuaciones sobre la vida personal de la modelo, vinculándola con Raúl Carpena. Tras el episodio, Maricielo decidió aclarar su postura y enviar un mensaje directo sobre cómo maneja su vida privada y sus relaciones con sus colegas.

Maricielo marca distancia y aclara malentendidos

En declaraciones al programa Más Espectáculos, la modelo señaló que su intención siempre ha sido evitar malos entendidos. Aseguró que su objetivo es dejar todo en claro y actuar con transparencia respecto a su vida personal.

"Lo que yo he querido hacer es dejar las cosas en claro que no haya malinterpretaciones y si yo en algún momento salgo con alguien no lo voy a ocultar. Igual considero que ella mantiene su vida privada como guste; a veces deja entrever algo, a veces no, pero la verdad es que yo no voy a seguir inspeccionando lo que ella hace o no y creo que manteniéndolo así es mejor", afirmó Maricielo.

La guerrera también agradeció el apoyo que ha recibido del público, recalcando que muchas personas se han dado cuenta de la diferencia de comportamientos entre ella y Flavia.

"Lo que uno hace transmite, traspasa pantalla y creo que la gente me ha estado apoyando mucho; ve las clases de comportamiento que existen entre las personas", agregó.

@rkt696 Maricielo Gamarra rompe su silencio sobre la polémica con Flavia López en "Esto es guerra" ♬ sonido original - rkt696

La amistad se ha resquebrajado

Maricielo también confirmó que la relación con López ya no es la misma. La modelo explicó que el distanciamiento se debe a que su colega comenzó a insinuar cosas que no eran ciertas. Incluso, mencionó que algunas críticas en redes sociales la comparaban con Luciana Fuster, un hecho que no pasó desapercibido para ella.

"Entramos como amigas, íbamos a ser rivales en competencia, pero no me gusta que una persona esté insinuando cosas que no son y prefiero tomar distancia de una amistad que se ha desquebrajado", señaló Maricielo. Luego agregó: "Le dicen como Luciana Fuster, pero yo no sé, cada uno ve sus medios".

La modelo dejó claro que prefiere enfocarse en su vida personal y profesional sin involucrarse en polémicas que puedan afectar su tranquilidad. Con esta postura, busca mantener la claridad sobre sus acciones y distanciarse de rumores que puedan distorsionar la realidad.

La aclaración de Maricielo Gamarra busca marcar límites entre su vida privada y los comentarios en redes o medios. Su relación con Flavia López parece haberse enfriado tras los malentendidos en Esto es guerra, y la modelo prioriza su paz y profesionalismo por encima de los conflictos ajenos.