Alejandra Baigorria y Said Palao ya piensan en ser padres: "Ya estamos planeando el Saidcito"

Alejandra Baigorria, una de las figuras más queridas de "Esto es Guerra", ha dejado claro que su relación con Said Palao va por un camino serio, lleno de proyectos a futuro. En su reciente aparición en el programa, la empresaria y exguerrera no solo habló de su boda, sino también de su gran deseo de formar una familia con Said.

Alejandra Baigorria y Said Palao hablan sobre el "Saidcito"

Con una sonrisa llena de emoción, Alejandra Baigorria reveló que ella y Said Palao ya están pensando en el próximo paso: ser padres.

"Y luego que ya estamos planeando el Saidcito", comentó en "Esto es Guerra", confirmando que, después de su boda, el siguiente proyecto en sus vidas será tener un hijo. Aunque se mostró cautelosa sobre los tiempos, también afirmó: "Sí, ya está en planes porque los dos lo queremos", dejando claro que ambos están listos para dar el siguiente paso.

En una conversación con "América Espectáculos", Alejandra habló con ternura sobre Said, describiéndolo como el hombre que le ha dado mucha estabilidad.

"Sé que él es el hombre de mi vida porque... Aparte que me cuida, me trata como una princesa, o sea, me hace entender muchas cosas que a veces yo, como arrebatada, tomo decisiones muy a la loca", confesó Alejandra.

Aseguró que, con Said a su lado, ha crecido como persona, aprendiendo a tomar decisiones más equilibradas.

Además, expresó lo importante que es para ella compartir las mismas metas y deseos con él: "Los dos tenemos las mismas metas, las mismas ganas de formar una familia", dijo.

Un futuro lleno de amor y proyectos

Alejandra no dudó en resaltar lo que más la inspira de Said, destacando que lo ve como un excelente futuro padre.

"Lo veo de él que es un gran padre, o sea, que podría pasar cualquier cosa en el futuro, pero que él siempre va a ser un padre excelente", comentó, demostrando su confianza en que Said será un gran papá.

La pareja está más unida que nunca, y los dos están emocionados por la idea de tener un bebé, aunque no han definido aún una fecha exacta. Alejandra explicó que los tiempos y las circunstancias influirán, pero ya tienen la idea clara de que quieren comenzar una familia.

"Sí, o sea, ya está en planes. Ahora, bueno, depende de los tiempos y las cosas que vayan pasando. Vamos a ver, pero sí, ya está en planes porque los dos lo queremos", aseguró.

Alejandra y Said están en una etapa llena de planes, y mientras su boda se acerca, ya piensan en el siguiente paso: la llegada de su "Saidcito". La pareja ha mostrado siempre su amor y apoyo mutuo en cada proyecto y en cada paso que dan juntos, y ahora, con la idea de formar una familia, están listos para abrir un nuevo capítulo.